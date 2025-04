Incendi a Gerusalemme | Hamas incita alla distruzione su Telegram dichiarata emergenza nazionale

Hamas ha pubblicato su Telegram un messaggio che incoraggia i palestinesi a "bruciare tutto ciò che possono: boschi, foreste e case dei coloni". "I giovani della Cisgiordania, di Gerusalemme e quelli di Israele hanno dato fuoco alle loro auto. Gaza attende la vendetta dei liberi", ha scritto Hamas. In precedenza, in un post su Telegram, Jenin News Network ha invitato i palestinesi a "bruciare i boschi vicino agli insediamenti". Da questa mattina sono in corso Incendi giganteschi sulle colline di Gerusalemme che hanno provocato la dichiarazione di 'emergenza nazionale'.

Gerusalemme, la mano di Hamas sugli incendi: "Palestinesi, bruciate tutto" - Il ministro della Difesa Israel Katz ha dichiarato "emergenza nazionale" in Israele a causa dell'incendio partito dai boschi sopra Gerusalemme e che ha portato alla chiusura dell'autostrada verso Tel Aviv. Un incendio di cui ancora non si conosce l'origine, ma che è scoppiato in concomitanza con un appello rivolto da Hamas ai suoi sostenitori attraverso Telegram. "Bruciate Israele", si legge in un post, "bruciate i boschi, le foreste, le case dei coloni, tutto ciò che potete". 🔗iltempo.it

