Incendi a Gerusalemme emergenza nazionale

Incendi che divampano sulle colline di Gerusalemme. "Siamo in un'emergenza nazionale e dobbiamo concentrare tutte le forze disponibili per salvare vite umane e prendere il controllo delle fiamme", si legge in una dichiarazione dell'ufficio di Katz. 🔗 Tgcom24.mediaset.it - Incendi a Gerusalemme, "emergenza nazionale" Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha chiesto al capo delle Idf Eyal Zamir di schierare l'esercito per contribuire a combattere gliche divampano sulle colline di. "Siamo in un'e dobbiamo concentrare tutte le forze disponibili per salvare vite umane e prendere il controllo delle fiamme", si legge in una dichiarazione dell'ufficio di Katz. 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Incendi a Gerusalemme, Israele dichiara l'emergenza nazionale | Hamas ai palestinesi: "Bruciate tutto" - Al Jazeera: "Almeno 16 morti in raid su Gaza oggi, 38 martedì". Iran: incontro con tre Paesi europei prima dei colloqui con gli Usa a Roma 🔗tgcom24.mediaset.it

Israele, enorme incendio sulle colline di Gerusalemme: dichiarata emergenza nazionale. Hamas: «Bruciate boschi e case» – I video - Il vento forte, un brusco rialzo delle temperature nelle ultime ore e l’ipotesi, per ora rilanciata solo da alcuni media israeliani, che si tratti di un atto di terrorismo. È dalle prime ore di mattina, mercoledì 30 aprile, che un devastante incendio ha colpito le colline attorno a Gerusalemme. Cinque tra villaggi e quartieri sono stati evacuati, dopo che le fiamme si sono propagate a partire dalla foresta di Eshtaol. 🔗open.online

La Corea del Sud devastata dagli incendi boschivi: almeno 18 vittime e migliaia di ettari andati in fumo. Il governo di Seul dichiara l’emergenza nazionale: “Mai visto nulla di simile” - Sembra non esserci pace per la Corea del Sud. Dopo lo scandalo per il presunto golpe del presidente Yoon Suk-Yeol, il Paese del sud est asiatico in queste ore è stato sconvolto da massicci e incontenibili incendi boschivi che hanno causato “almeno diciotto vittime” e “danni senza precedenti”. A dirlo è il presidente ad interim Han Duck-soo definendo questi roghi come “i peggiori nella storia della Corea del Sud”. 🔗lanotiziagiornale.it

Cosa riportano altre fonti

Incendio sui monti Gerusalemme, Israele chiede aiuto internazionale; Incendio sui monti attorno a Gerusalemme, Israele dichiara l'emergenza nazionale e invia l'esercito; Israele, enorme incendio sulle colline di Gerusalemme: dichiarata emergenza nazionale. Hamas: «Bruciate boschi e case» - I video; incendio autostrada gerusalemme tel aviv israele emergenza nazionale. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Il video dei devastanti incendi a Gerusalemme. Indagini su un post di Hamas: "Bruciate tutto" - L’agenzia di soccorso israeliana Magen David Adom ha riferito che centinaia di persone sono a rischio a causa dei roghi. Ci sono 16 intossicati. La polizia ha chiuso l’autostrada principale ... 🔗tg.la7.it

Incendi a Gerusalemme, Israele dichiara l'emergenza nazionale. Hamas: «Bruciate tutto ciò che trovate» - «Tutto ciò che devi fare è bruciare». Mercoledì Hamas ha pubblicato su Telegram un messaggio che incoraggia i palestinesi a «bruciare tutto ciò ... 🔗ilmessaggero.it

Allarme incendi a Gerusalemme. E Hamas chiama la jihad dei roghi: "Bruciate tutto" - Incendi devastano le colline attorno a Gerusalemme: Israele dichiara l’emergenza nazionale. Hamas incita i palestinesi a dare fuoco a foreste e case dei coloni ... 🔗ilgiornale.it