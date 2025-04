Incapace di intendere e di volere | assolto 49enne accusato di violenza su minore

assolto perché ritenuto Incapace di intendere e di volere al momento del fatto. Così ha deciso il gup di Reggio Calabria, Sabato Abagnale, al termine del giudizio abbreviato che vedeva imputato un uomo di 49 anni, accusato di violenza sessuale su una minore.

Uccise a coltellate la moglie, assolto perché incapace di intendere e volere: passerà almeno 8 anni in una Rems - Assolto per totale incapacità di intendere e volere, dovrà passare almeno 8 anni in una Rems Aimiose Osarumwense, 45enne nigeriano con problemi psichici accusato dell’omicidio della compagna Joy Omoragbon, connazionale di 49 anni, uccisa a coltellate lo scorso 28 marzo a Cologno al Serio. Questa la decisione del tribunale di Bergamo mercoledì mattina, 26 febbraio. Il pm aveva chiesto l’assoluzione di Osarumwense per infermità mentale, ma 25 anni da passare in una Rems. 🔗bergamonews.it

Nembro, uccise il padre e ferì la madre a coltellate: incapace di intendere e volere, assolto Matteo Lombardini - Bergamo – Assolto perché incapace di intendere e volere al momento del fatto. La sentenza pronunciata ieri dalla Corte d’Assise presieduta da Patrizia Ingrascì (a latere la collega Kildani). A processo Matteo Lombardini, 36 anni, di Nembro, per l’omicidio del padre e il tentato omicidio della madre. La Corte ha disposto che l’imputato rimanga per un minimo di 10 anni nella Rems di Castiglione delle Stiviere dove si trova attualmente. 🔗ilgiorno.it

Colto da raptus, uccise il padre e ferì la madre: Lombardini assolto perché incapace di intendere e volere - Nembro. Assolto perché non punibile per incapacità di intendere e volere al momento del fatto. La Corte d’Assise si è espressa nei confronti di Matteo Lombardini, il 35enne che nel novembre 2023, in preda a una crisi psicotica, uccise il padre Giuseppe a coltellate e ferì gravemente la madre nel loro appartamento di Nembro. Il Tribunale ha disposto che l’imputato resti ricoverato nella Rems di Castiglione delle Stiviere per un minimo di 10 anni. 🔗bergamonews.it

Abusò di una ragazzina per strada, 49enne assolto perché incapace di intendere e volere: andrà in una Rems - Assolto dall'accusa di abusi sessuali su minore perché incapace di intendere e di volere al momento del fatto. È la sentenza emessa ... 🔗msn.com

Assolto per incapacità di intendere e di volere in caso di violenza sessuale su minore a bagnara calabra - Il tribunale di Reggio Calabria assolve un uomo per violenza sessuale su una minore a Bagnara Calabra, riconoscendone l’incapacità mentale; disposto il ricovero in struttura con misure di sicurezza. 🔗gaeta.it

Incapace di intendere e volere al momento del fatto: assolto per violenza su minore - Il gup di Reggio Calabria, Sabato Abagnale, ha assolto con rito abbreviato un 49enne di Bagnara Calabra accusato di violenza sessuale su minore, perchè "incapace di intendere e di volere al momento ... 🔗cn24tv.it