INAF | massa precisa di Kepler-10c e rivelato terzo pianeta nel sistema extrasolare

INAF), ha recentemente raggiunto un notevole traguardo misurando con estrema precisione la massa del pianeta extrasolare Kepler-10c. Tale evidenza sostiene l’ipotesi che il pianeta sia costituito in larga parte da ghiaccio d’acqua, come suggerito dall’analisi sofisticata condotta tramite numerose osservazioni. Innovativi approcci strumentali L’indagine, pubblicata . L'articolo INAF: massa precisa di Kepler-10c e rivelato terzo pianeta nel sistema extrasolare è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it - INAF: massa precisa di Kepler-10c e rivelato terzo pianeta nel sistema extrasolare Un gruppo di ricerca internazionale, coordinato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (), ha recentemente raggiunto un notevole traguardo misurando con estrema precisione ladel-10c. Tale evidenza sostiene l’ipotesi che ilsia costituito in larga parte da ghiaccio d’acqua, come suggerito dall’analisi sofisticata condotta tramite numerose osservazioni. Innovativi approcci strumentali L’indagine, pubblicata . L'articolodi-10c enelè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it

