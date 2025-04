In Villa Reale la mostra di Saul Leiter

Monzatoday.it - In Villa Reale la mostra di Saul Leiter Centinaia di foto, dipinti e materiali d'archivio che mettono in luce la sua unicità e il suo lavoro che ha saputo trasformare la quotidianità di New York in composizioni liriche, trovando poesia nel vapore che sale dai tombini, negli ombrelli sotto la pioggia e nei riflessi delle vetrine. 🔗 Monzatoday.it

