In viaggio con Barbero stasera su La7 lo special in vista del 1 maggio su lavoro e schiavitù

speciale del professor Barbero dedicato a lavoro e schiavitù. Appuntamento speciale con Alessandro Barbero questa sera, mercoledì 30 aprile, su La 7. Alla vigilia della Festa dei Lavoratori infatti, la rete di Urbano Cairo trasmetterà una puntata ad hoc del programma In viaggio con Barbero, intitolata lavoro e schiavitù. A partire dalle 21.15 il professore si occuperà di una delle lotte sociali più importanti del nostro secolo: quella dei diritti per i lavoratori. La tragedia di Ribolla Una lezione che partirà dalla storia di Ribolla, in provincia di Grosseto. La cittadina toscana non è stata scelta a caso, dato che è uno dei simboli dell'industria mineraria italiana; è proprio . 🔗 Movieplayer.it - In viaggio con Barbero, stasera su La7 lo special in vista del 1° maggio su lavoro e schiavitù In occasione della Festa dei lavoratori, questa sera La7 propone unoe del professordedicato a. Appuntamentoe con Alessandroquesta sera, mercoledì 30 aprile, su La 7. Alla vigilia della Festa dei Lavoratori infatti, la rete di Urbano Cairo trasmetterà una puntata ad hoc del programma Incon, intitolata. A partire dalle 21.15 il professore si occuperà di una delle lotte sociali più importanti del nostro secolo: quella dei diritti per i lavoratori. La tragedia di Ribolla Una lezione che partirà dalla storia di Ribolla, in provincia di Grosseto. La cittadina toscana non è stata scelta a caso, dato che è uno dei simboli dell'industria mineraria italiana; è proprio . 🔗 Movieplayer.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 18 febbraio 2025 su La7 - DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 18 febbraio 2025, su La7 DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 18 febbraio 2025, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nella puntata di oggi alla campagna elettorale ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. 🔗tpi.it

Il Capitalista, il documentario con le rivelazioni di Carlo De Benedetti stasera su La7 a La Torre di Babele - Con una puntata speciale de La Torre di Babele, Corrado Augias analizza la nuova era del capitalismo, arricchita dal racconto di Carlo De Benedetti nel documentario Il Capitalista. Stasera su La7 alle 21:15 appuntamento con Corrado Augias e la puntata speciale de La Torre di Babele dedicata alla nuova era del capitalismo. Durante la serata, all'inerno della puntata, andrà anche in onda il documentario Il Capitalista, diretto da Jacques Charmelot. 🔗movieplayer.it

Puntata speciale, stasera su Rai 1: nel centenario dalla nascita di Andrea Camilleri, un viaggio nella sua Sicilia. Insieme ai protagonisti della serie tv nata dai suoi libri - Lo aveva annunciato a Sanremo. Stasera (alle 21.30) su Rai 1, in una puntata speciale di Ulisse, il piacere della scoperta, Alberto Angela esplora la Sicilia di Montalbano. In occasione del centenario dalla nascita dello scrittore empedoclino Andrea Camilleri, un viaggio nei luoghi dove ha ambientato le avventure del suo commissario: da Scicli a Ragusa, da Modica alla Valle dei Templi di Agrigento. 🔗iodonna.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

In viaggio con Barbero: su La7 stasera la puntata speciale Lavoro e schiavitù; In viaggio con Barbero, stasera su La7 lo special in vista del 1° maggio su lavoro e schiavitù; In viaggio con Barbero - Francesco, un Santo scomodo; La7: il prof Barbero racconta 'Francesco d’Assisi, un Santo scomodo'. Cosa vedremo stasera. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

In viaggio con Barbero: su La7 stasera la puntata speciale Lavoro e schiavitù - Stasera 30 aprile 2025 su La 7 In viaggio con Barbero: scopri le anticipazioni sullo speciale dal titolo Lavoro e schiavitù, dedicato alla Festa dei lavoratori. 🔗gazzetta.it

In viaggio con Barbero, stasera su La7 lo special in vista del 1° maggio su lavoro e schiavitù - Appuntamento speciale con Alessandro Barbero questa sera, mercoledì 30 aprile, su La 7. Alla vigilia della Festa dei Lavoratori infatti, la rete di Urbano Cairo trasmetterà una puntata ad hoc del prog ... 🔗msn.com

Speciale In Viaggio con Barbero: Lavoro e schiavitù e il Trattore R60 - Mercoledì dalle 21.15 - Alla vigilia della Festa dei Lavoratori alle 21.15 Speciale in Viaggio con Barbero: Lavoro e schiavitù e a seguire una storia italiana raccontata dal documentario di Patrizio Roversi R60 il trattore ... 🔗la7.it