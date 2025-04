In uno dei più buoni giapponesi di Roma puoi mangiare una gigantesca testa di tonno ed è squisita!

Gamberorosso.it - In uno dei più buoni giapponesi di Roma puoi mangiare una gigantesca testa di tonno (ed è squisita!) Mezzocammino, un quartiere di periferia nato negli anni Duemila, nasconde un grande ristorante guidato da una famiglia italo-giapponese. Il sushi perfetto, i fritti straordinari e gyoza degni di un viaggio ad est 🔗 Gamberorosso.it

Divenuta popolare per la sua presenza a "Quelli che il calcio" e per la sua passione per i biancocelesti, la religiosa si è spenta a Roma, dopo aver dedicato tutta la sua vita al sostegno ai più deboli - Tifosissima della Lazio, tanto che, se si fosse potuta elevare la passione per la squadra in dogma, ne avrebbe probabilmente firmato il primo catechismo, Suor Paola, presenza fissa alla trasmissione di Fabio Fazio, Quelli che il calcio, oggi non c’è più. La religiosa, che oltre alla fede in Dio, aveva anche quella incondizionata nella maglia biancoceleste, è morta a Roma all’età di 77 anni. Unica nel suo genere, Suor Paola lascia nei cuori dei telespettatori e anche di tutti i tifosi laziali, un ricordo indelebile. 🔗iodonna.it

Il Conclave è già iniziato: più di 80 cardinali a Roma, riunioni e incontri - Sono già più di 80 i cardinali che si trovano oggi in Vaticano: la stima è stata diffusa dalla sala stampa della Santa Sede, con riferimento ai porporati che hanno partecipato al rito della traslazione della salma di papa Francesco oppure presenti all'interno della basilica di San Pietro. Ieri, alla prima congregazione generale dei cardinali dopo il decesso del pontefice hanno preso parte circa 60 porporati. 🔗iltempo.it

?Derby Roma Lazio: il modo più economico per vederlo in tv - Manca sempre meno al match più atteso dell’anno, la Capitale si sta preparando per accogliere migliaia di persone che raggiungeranno lo Stadio Olimpico per assistere al Derby di ritorno Lazio Roma che avrà luogo domenica 13 aprile 2025 alle 20.45. Chi non potrà essere presente ma vorrà seguire la partita potrà farlo comodamente da casa guardando la tv. Derby Lazio Roma, dove seguirlo in tv DAZN avrà l’esclusiva su Lazio Roma di domenica 13 aprile 2025. 🔗funweek.it

