In Turchia condannato un giornalista svedese altri 18 arresti a Istanbul

Turchia) (ITALPRESS) – Un tribunale di Ankara ha condannato il giornalista svedese Joakim Medin a 11 mesi e 20 giorni di carcere con l’accusa di “insulto al presidente”, con sospensione della pena e contestuale rilascio. Lo riferisce Media and Law Studies Association (Mlsa), un’organizzazione per i diritti umani. Tuttavia, Medin rimarrà dietro le sbarre a causa di un altro procedimento in corso in cui è accusato di “propaganda terroristica” e “appartenenza a un’organizzazione terroristica”.Joakim Medin è un giornalista del quotidiano svedese Dagens Etc e si trovava in Turchia per coprire le proteste nazionali seguite all’arresto del sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, lo scorso 19 marzo. E’ stato arrestato a fine marzo con l’accusa di “appartenenza a un’organizzazione terroristica armata” e di aver insultato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. 🔗 Unlimitednews.it - In Turchia condannato un giornalista svedese, altri 18 arresti a Istanbul ANKARA () (ITALPRESS) – Un tribunale di Ankara hailJoakim Medin a 11 mesi e 20 giorni di carcere con l’accusa di “insulto al presidente”, con sospensione della pena e contestuale rilascio. Lo riferisce Media and Law Studies Association (Mlsa), un’organizzazione per i diritti umani. Tuttavia, Medin rimarrà dietro le sbarre a causa di un altro procedimento in corso in cui è accusato di “propaganda terroristica” e “appartenenza a un’organizzazione terroristica”.Joakim Medin è undel quotidianoDagens Etc e si trovava inper coprire le proteste nazionali seguite all’arresto del sindaco di, Ekrem Imamoglu, lo scorso 19 marzo. E’ stato arrestato a fine marzo con l’accusa di “appartenenza a un’organizzazione terroristica armata” e di aver insultato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. 🔗 Unlimitednews.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

Giornalista svedese arrestato in Turchia: doveva seguire le proteste. Continua la repressione dei media - Le proteste in Turchia, scatenate dall’arresto del sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu, continuano a scuotere il Paese, e ad avere effetti anche sulla libertà di stampa. A 24 ore di distanza dal fermo del corrispondente della BBC, Mark Lowen, trattenuto per 17 ore e poi espulso dal Paese, è stato arrestato il giornalista svedese Joakim Medin. Arrivato per seguire le manifestazioni, è stato subito fermato e portato in carcere. 🔗ilfattoquotidiano.it

Il giornalista svedese Joakim Medin arrestato in Turchia durante le proteste - Il giornalista svedese Joakim Medin è stato messo in custodia dopo essere atterrato in Turchia per seguire le proteste anti governative. "Prendiamo sempre sul serio la privazione della libertà dei giornalisti. Sappiamo che un giornalista svedese è stato privato della libertà in relazione al suo ingresso in Turchia. Il Consolato Generale a Istanbul è in contatto con le autorità locali", ha scritto su X la ministra degli Esteri svedese, Maria Malmer Stenergard. 🔗quotidiano.net

Giornalista svedese arrestato in Turchia: doveva seguire le proteste. È in carcere - Le proteste in Turchia, scatenate dall’arresto del sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu, continuano a scuotere il Paese, e ad avere effetti anche sulla libertà di stampa. A 24 ore di distanza dal fermo del corrispondente della BBC, Mark Lowen, trattenuto per 17 ore e poi espulso dal Paese, è stato arrestato il giornalista svedese Joakim Medin. Arrivato per seguire le manifestazioni, è stato subito fermato e portato in carcere. 🔗ilfattoquotidiano.it

Cosa riportano altre fonti

In Turchia condannato un giornalista svedese per aver insultato Erdogan; Turchia formalizza accusa ‘terrorismo’ per giornalista svedese; Assassinato l’iracheno che bruciava il Corano. Il premier svedese: “Potenze straniere coinvolte”; Giustiziato in Iran il dissidente tedesco-iraniano Jamshir Sharmahd: la fuga in Germania, il sequestro, i 773 giorni di isolamento e l'accusa di attentato da parte di Teheran. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

In Turchia condannato un giornalista svedese, altri 18 arresti a Istanbul - ESTERI: Ultim'ora ticinonotizie.it ANKARA (TURCHIA) (ITALPRESS) – Un tribunale di Ankara ha condannato il giornalista svedese Joakim Medin a 11 mesi e 20 giorni di carcere con l’accusa di “insulto al ... 🔗ticinonotizie.it

Turchia formalizza accusa ‘terrorismo’ per giornalista svedese - La direzione delle comunicazioni della Turchia ha affermato che il giornalista svedese era tra i 15 sospettati che si ritiene abbiano eseguito, organizzato o pubblicizzato la manifestazione di ... 🔗swissinfo.ch

Giornalista svedese arrestato in Turchia, rischia 12 anni di carcere per “offesa al presidente” - Il giornalista svedese Joakim Medin, arrestato al suo arrivo in Turchia a fine marzo, è stato accusato dalla giustizia turca di “offesa al presidente” e “crimini terroristici” e rischia 12 anni di car ... 🔗msn.com