primo Starbucks stampato in 3D negli Stati Uniti apre ufficialmente le porte a Brownsville, in Texas, segnando un importante passo avanti nell'uso di questa tecnologia nel settore dell'edilizia commerciale. Il nuovo punto vendita, sarà operativo da maggio con servizio drive-through e ritiro degli ordini, ma senza posti a sedere né ordinazioni di persona. Il progetto è stato realizzato da Peri 3D Construction, azienda tedesca specializzata in stampa 3D su larga scala. Utilizzando la stampante Cobod BOD2, un braccio robotico ha costruito lo store, strato su strato, con un materiale simile al cemento, dando vita a una struttura compatta di circa 130 metri quadrati. All'esterno, l'edificio può sembrare un classico Starbucks, ma un occhio attento noterà le pareti scanalate, tipiche della stampa 3D, che ricordano tubi impilati. 🔗 Agi.it - In Texas apre il primo Starbucks stampato in 3D AGI - Ilin 3D negli Stati Unitiufficialmente le porte a Brownsville, in, segnando un importante passo avanti nell'uso di questa tecnologia nel settore dell'edilizia commerciale. Il nuovo punto vendita, sarà operativo da maggio con servizio drive-through e ritiro degli ordini, ma senza posti a sedere né ordinazioni di persona. Il progetto è stato realizzato da Peri 3D Construction, azienda tedesca specializzata in stampa 3D su larga scala. Utilizzando la stampante Cobod BOD2, un braccio robotico ha costruito lo store, strato su strato, con un materiale simile al cemento, dando vita a una struttura compatta di circa 130 metri quadrati. All'esterno, l'edificio può sembrare un classico, ma un occhio attento noterà le pareti scanalate, tipiche della stampa 3D, che ricordano tubi impilati. 🔗 Agi.it

