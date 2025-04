In Puglia la ' qualità delle acque' resta eccellente

Puglia è all'insegna dell'alta qualità e dell'eccellenza delle acque da nord a sud del Tacco d'Italia, lungo i quasi 1000 chilometri di costa. Regione Puglia, difatti, con delibera di giunta prende atto della classificazione delle acque di balneazione in tutte le.

