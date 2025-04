In provincia 8 morti nel ‘24 Eventi in piazza e in Appennino

piazza Saffi dalle 15, con la Banda Città di Forlì e a seguire lo ’Spettacolo Musicale’ di Mirco Gramellini e la sua Orchestra. "A Forlì-Cesena nel 2024 ci sono stati 7.000 infortunati sul lavoro, 1.370 malattie professionali e 8 morti – dichiarano i sindacati –. I lavoratori hanno il diritto di tornare a casa vivi! Basta stragi nei luoghi di lavoro".Le stesse sigle promuovono a Meldola un ricco programma sostenuto da circa 50 istituzioni, associazioni e aziende agricole, commerciali e artigianali. Si parte stasera alle 20,30 al teatro della chiesa di San Francesco con un dibattito sul tema: ‘salute e sicurezza nei luoghi di lavoro’ con il vescovo Livio Corazza. Domani dalle 8,30 nel loggiato Doria Pamphili protagoniste le aziende agricole biologiche e del mercato contadino oltre all’hobbismo e al modellismo, mentre in piazza Felice Orsini esposizione delle vecchie biciclette meldolesi del meccanico Dino Pedrizzi e raduno di moto, auto e trattori d’epoca. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - "In provincia 8 morti nel ‘24". Eventi in piazza e in Appennino Domani in occasione della Festa dei Lavoratori si terrà ‘Uniti per un Lavoro Sicuro’, evento organizzato da Cgil, Cisl e Uil inSaffi dalle 15, con la Banda Città di Forlì e a seguire lo ’Spettacolo Musicale’ di Mirco Gramellini e la sua Orchestra. "A Forlì-Cesena nel 2024 ci sono stati 7.000 infortunati sul lavoro, 1.370 malattie professionali e 8– dichiarano i sindacati –. I lavoratori hanno il diritto di tornare a casa vivi! Basta stragi nei luoghi di lavoro".Le stesse sigle promuovono a Meldola un ricco programma sostenuto da circa 50 istituzioni, associazioni e aziende agricole, commerciali e artigianali. Si parte stasera alle 20,30 al teatro della chiesa di San Francesco con un dibattito sul tema: ‘salute e sicurezza nei luoghi di lavoro’ con il vescovo Livio Corazza. Domani dalle 8,30 nel loggiato Doria Pamphili protagoniste le aziende agricole biologiche e del mercato contadino oltre all’hobbismo e al modellismo, mentre inFelice Orsini esposizione delle vecchie biciclette meldolesi del meccanico Dino Pedrizzi e raduno di moto, auto e trattori d’epoca. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

45 morti in attacchi su Gaza in 24 ore - 9.00 Attacchi israeliani sulla Striscia di Gaza hanno causato la morte di almeno 45 persone nelle ultime 24 ore. I feriti sono oltre cento. Lo riferiscono fonti mediche palestinesi citate dall'emittente televisiva del Qatar Al Jazeera. 🔗servizitelevideo.rai.it

Auto contro tir sulla Statale: nell'incidente morti due ragazzi di 35 e 24 anni - Un uomo di 35 anni e una giovane di 24, entrambi pugliesi: è di due morti il bilancio di un incidente stradale avvenuto un'ora circa dopo la mezzanotte sulla strada statale 655 Bradanica,... 🔗quotidianodipuglia.it

A Gaza oltre 100 morti in 24 ore: raid su ex scuole con sfollati. Idf lancia nuova offensiva di terra - Continuano gli attacchi dell’esercito israeliano sulla Striscia, dove i raid di Idf sono ripresi il 18 marzo, rompendo una tregua fragilissima. Decine i morti: sono nelle ultime 24 ore almeno 112 palestinesi sono rimasti uccisi. Almeno 33, di cui 18 bambini, risultano essere morti in tre bombardamenti separati su altrettante strutture, ex scuole, che ospitano sfollati palestinesi nella zona di Gaza City. 🔗ilfattoquotidiano.it

Su questo argomento da altre fonti

Incidenti, inizio d’anno drammatico sulle strade della provincia di Latina: tre morti in sole 24 ore; Spagna, almeno 95 morti e decine di dispersi. In 8 ore caduta la pioggia di un anno; La strage infinita sulle strade del Foggiano: 54 morti dall'inizio dell'anno, chi sono le vittime; Infortuni sul lavoro, Rimini da bollino rosso: è la provincia con più denunce. Impennata delle morti (+166%). 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media