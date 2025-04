In pensione la dottoressa Patrizia Conti | i saluti e i ringraziamenti di Asst Lariana

dottoressa Patrizia Conti, neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta, primario della Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza di Asst Lariana. Dopo la laurea in Medicina all’Università di Bari, dove è nata nel 1961, la dottoressa Conti si è specializzata. 🔗 Quicomo.it - In pensione la dottoressa Patrizia Conti: i saluti e i ringraziamenti di Asst Lariana Ultimo giorno di lavoro oggi per la, neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta, primario della Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza di. Dopo la laurea in Medicina all’Università di Bari, dove è nata nel 1961, lasi è specializzata. 🔗 Quicomo.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Morte di Andrea Prospero, ricette false con i dati rubati a una dottoressa in pensione per l'acquisto dei farmaci - I farmaci che Andrea Prospero ha utilizzato per uccidersi sono stati acquistati con una ricetta falsa, utilizzando i dati rubati ad una dottoressa in pensione. È quanto ha scoperto “Chi l’ha visto?” in relazione al caso di Andrea Prospero, il giovane studente di informatica trovato morto a... 🔗perugiatoday.it

Andrea Prospero, Xanax e ossicodone comprati con ricette false: la dottoressa in pensione e il furto di identità - Xanax e 170 milligrammi di ossicodone: i farmaci che – mescolati con il vino – il 19enne Andrea Prospero ha assunto per togliersi la vita lo scorso 29 gennaio sarebbero stati acquistati grazie a ricette compilate con i dati di una dottoressa in pensione. A scoprirlo è Chi l’ha visto?, come mostra nella puntata di mercoledì 26 marzo in onda su Rai3 alle 21.20. Secondo la trasmissione, il giovane campano Iacopo Riccardi – che su Telegram si faceva chiamare “Chef” e che aveva inviato a Perugia i farmaci – era riuscito a ottenerli con ricette falsificate. 🔗open.online

Carlo Conti: “Fino a dieci minuti fa ero al sole, mi piace. E non ho la fase del rosso, come voi umani. Mia moglie mi segue con la protezione…”. Poi: “Cosa dovrebbero offrirmi ora? La pensione” - “Non mi interessa se mi definiscono democristiano. Se è inteso come democratico e cristiano, non vedo il problema. Era peggio se dicevano che sono ladro”, spiega Carlo Conti in un’intervista a Repubblica. Il conduttore si gode grande il successo di “Sanremo 2025“ (“mi hanno fatto piacere gli attestati di stima per il mio carattere e il mio modo di fare”) e si prepara a tornare in onda su Rai1 con il nuovo show-talent “Ne vedremo delle belle” in onda da sabato 22 marzo. 🔗ilfattoquotidiano.it

Cosa riportano altre fonti

In pensione la dottoressa Patrizia Conti: i saluti e i ringraziamenti di Asst Lariana; Dal 2017 con Asst lariana: in pensione la dottoressa Patrizia Conti; AMT per gli ex assistiti del dottor Leonardi: gli orari nelle prossime settimane; AMT per gli ex assistiti del dottor Romanelli: gli orari nelle prossime settimane. 🔗Se ne parla anche su altri siti

In pensione la dottoressa Patrizia Conti: i saluti e i ringraziamenti di Asst Lariana - Ultimo giorno di lavoro oggi per la dottoressa Patrizia Conti , neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta, primario della ... 🔗valtellinanews.it

Dal 2017 con Asst lariana: in pensione la dottoressa Patrizia Conti - La dottoressa Patrizia Conti va in pensione: all'interno del suo lungo percorso nell'ambito medico anche una parentesi con Asst lariana. 🔗primacomo.it