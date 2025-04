' In mezzo scorre il fiume' una giornata di iniziative per tutta la famiglia tra Pontelagoscuro e il Po

mezzo scorre il fiume' fa tappa a Pontelagoscuro per il secondo appuntamento organizzato da Officina Teatrale Actuar con il contributo del bando 'Frazioni per tutti' del Comune di FerraraLa giornata inizia alle 10.30 con l’escursione guidata 'I ponti di Ponte' a cura. 🔗 Ferraratoday.it - 'In mezzo scorre il fiume', una giornata di iniziative per tutta la famiglia tra Pontelagoscuro e il Po Sabato 3, la rassegna 'Inil' fa tappa aper il secondo appuntamento organizzato da Officina Teatrale Actuar con il contributo del bando 'Frazioni per tutti' del Comune di FerraraLainizia alle 10.30 con l’escursione guidata 'I ponti di Ponte' a cura. 🔗 Ferraratoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

100 anni di radio in Italia: il 13 febbraio la Giornata Mondiale celebra un mezzo sempre attuale - Quest’anno, il 13 febbraio, la Giornata Mondiale della Radio assume un significato speciale: l’Italia celebra i 100 anni di questo mezzo di comunicazione, che ha segnato profondamente la nostra storia culturale e sociale. Per un’agenzia come PEO Comunicazione Culturale e d’Impresa che crede nella forza delle storie e nella capacità della comunicazione che connette le persone, la radio rappresenta molto più di una tecnologia. 🔗bergamonews.it

Sant'Eusanio del Sangro, soccorso pescatore bloccato in mezzo al fiume - Un giovane di Lanciano è stato tratto in salvo oggi pomeriggio, 21 marzo, dopo essere rimasto bloccato in mezzo al fiume Sangro. Il ventenne si era recato a pesca sulle sponde del corso d'acqua, quando all'improvviso il livello del fiume avrebbe iniziato ad inalzarsi, probabilmente per via del... 🔗chietitoday.it

New York, elicottero precipita nel fiume Hudson, 6 morti tra cui una famiglia di spagnoli, il mezzo spezzato in volo prima di cadere - VIDEO - Tra i morti anche Augustin Escobar, alla guida di Siemens Spagna dal 2022 Un elicottero turistico è precipitato nel fiume Hudson, a New York. 6 le vittime dello schianto, il pilota e una famiglia di turisti spagnoli. Secondo le testimonianze e le ricostruzioni dell'accaduto l'elicottero, un B 🔗ilgiornaleditalia.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

'In mezzo scorre il fiume', una giornata di iniziative per tutta la famiglia tra Pontelagoscuro e il Po; In mezzo scorre il fiume: spettacoli, giochi e itinerari in piazza. A cura di Officina Teatrale A_Ctuar; Imolese: In mezzo scorre il fiume, anteprima del festival; ‘In mezzo scorre il fiume’: al via la rassegna del progetto ‘Frazioni per tutti’ dedicata al Po. 🔗Se ne parla anche su altri siti

In mezzo scorre il fiume: spettacoli, giochi e itinerari in piazza. A cura di Officina Teatrale A_Ctuar - Per arrivare a Pontelagoscuro è stato organizzato il BiciBUS, a cura di Fiab Ferrara in partenza alle 15.30 da Piazza Travaglio: sarà una divertente pedalata in compagnia per vivere la città e le sue ... 🔗cronacacomune.it

'In mezzo scorre il fiume': al via dal 12 aprile la rassegna del progetto 'Frazioni per tutti' dedicata al Po - Sarà inaugurata sabato 12 aprile 2025 la rassegna In mezzo scorre il fiume, nata per valorizzare il territorio fluviale di Ferrara e la sua memoria storica e popolare attraverso iniziative che ne ... 🔗cronacacomune.it

In mezzo scorre il fiume in streaming - Il film In mezzo scorre il fiume in streaming legale completo è disponibile in italiano su Amazon Prime Video, TIMVISION, iTunes. Per ogni piattaforma streaming scopri se puoi guardare in ... 🔗movieplayer.it