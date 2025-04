In giro armati nella notte | due denunciati

notte, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno denunciato un 40enne di Montoro per porto abusivo di arma: l'uomo, ubriaco, è stato trovato in centro ad Avellino con una forbice modificata a forma di pugnale. nella stessa notte, a San Martino Valle Caudina, è stato deferito anche un 25enne del Beneventano, già noto alle forze dell'ordine, trovato in possesso di un grosso coltello.Entrambe le armi sono state sequestrate e sono in corso accertamenti per verificare eventuali reati connessi.

