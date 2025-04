In Germania i socialdemocratici danno il via libera a un governo di coalizione

governo con il fronte conservatore CduCsu. Leggi 🔗 Internazionale.it - In Germania i socialdemocratici danno il via libera a un governo di coalizione I sostenitori del partito di centrosinistra hanno votato con un’ampia maggioranza, l’84,6 per cento, a favore dell’alleanza dicon il fronte conservatore CduCsu. Leggi 🔗 Internazionale.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Germania: Possibile Grande Coalizione tra Conservatori e Socialdemocratici - La Grande coalizione fra conservatori di Friedrich Merz e i socialdemocratici tedeschi sarà possibile. La fuoriuscita dal Parlamento dei liberali di Christian Lindner e del Bsw di Sahra Wagenknecht, che non hanno raggiunto la soglia del 5% alle elezioni di ieri, consentono di avere i numeri per formare esecutivo a due, dal momento che i voti dei due partiti saranno distribuiti fra gli altri. Il dato è politicamente molto significativo: governo di due partner (invece che di tre) consente infatti una maggiore stabilità in Germania. 🔗quotidiano.net

Verso una Grosse Koalition in Germania: possibile l'alleanza tra conservatori e socialdemocratici - In Germania il nuovo Bundestag avrà cinque gruppi parlamentari. Al centro dell’emiciclo siederà l' Unione di Cdu e Csu , il gruppo più consistente. Nella federazione dei conservatori, i bavaresi della Csu hanno ottenuto il 6% e 44 seggi, mentre la Cdu il 22,6% e 164 seggi: complessivamente l’ Unione può contare su 208 parlamentari. In Germania sono indicati con il colore nero . Alla loro destra... 🔗feedpress.me

VIDEO / China Suarez irrompe durante le terapie di Icardi: “Le tue risate mi danno…” - IL calciatore sta recuperando dall'infortunio e dall'operazione Maurito lavora al suo ritorno in campo, la fidanzata non collabora... 🔗golssip.it

Se ne parla anche su altri siti

In Germania i socialdemocratici danno il via libera a un governo di coalizione; Il cancelliere tedesco Olaf Scholz dà il via alla campagna elettorale; Elezioni in Germania, i risultati. Exit poll: Cdu prima 28,5%, segue Afd al 20%, crollo Spd 16,5%; I risultati delle elezioni in Germania. 🔗Cosa riportano altre fonti

Germania, la Spd dà il via libera al patto di governo. Strada spianata per Merz cancelliere - Per la nomina manca solo il via libera del Bundestag previsto per il 6 maggio. L’84,6% dei socialdemocratici ha detto sì alla coalizione, ma solo il 54% degli ... 🔗repubblica.it

Germania, L’Spd benedice l’accordo con la Cdu. Che cosa ha promesso Merz - Il prossimo cancelliere: avrete una leadership tedesca più incisiva, sia nell'Unione europea sia a livello internazionale ... 🔗italiaoggi.it

Germania, siglato l'accordo di governo Cdu-Spd. Via libera per Merz. Più spese per la difesa e stretta all'immigrazione - BERLINO C’è l’accordo per il nuovo governo in Germania, la coalizione tra ... come invece richiedevano i socialdemocratici. Al contrario, ci saranno agevolazioni fiscali anche per le medie ... 🔗corriere.it