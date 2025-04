In duemila alla parata neofascista Presenti anche Fiore e Castellini E i saluti romani puntuali alle 22

duemila in corteo da piazzale Gorini a via Amadeo, dopo essersi "inquadrati" come sempre in via Ponzio alle 21 in linee da cinque persone dietro lo striscione "Onore ai camerati caduti". Tricolore in mano nelle prime file, fiaccole a chi sfila sui lati, una corona di fiori rossi in apertura. Poi la chiamata del presente in via Paladini e la risposta a braccia tese per ricordare Sergio Ramelli, il diciottenne militante del Fronte della Gioventù aggredito sotto casa a colpi di chiave inglese da esponenti di Avanguardia Operaia il 13 marzo 1975 e morto dopo 47 giorni di agonia.anche quest'anno è andato in scena il saluto romano di massa davanti al murale per Ramelli, al termine della manifestazione organizzata dai movimenti di estrema destra Lealtà-Azione, CasaPound, Forza Nuova e Rete dei patrioti.

