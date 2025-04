In auto al cellulare travolge Fabiana Chiarappa Il padre | Non riuscirò mai a perdonarlo era la mia unica figlia

Fabiana, il padre, il 65enne Domenico Chiarappa, trova la forza e il coraggio di commentare la notizia dell?arresto del presunto. 🔗 Quotidianodipuglia.it - In auto al cellulare travolge Fabiana Chiarappa. Il padre: «Non riuscirò mai a perdonarlo, era la mia unica figlia» Ancora visibilmente scosso dalla tragica e improvvisa perdita di, il, il 65enne Domenico, trova la forza e il coraggio di commentare la notizia dell?arresto del presunto. 🔗 Quotidianodipuglia.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su altri siti se ne discute

Travolge con la sua auto un giovane operaio di AnconAmbiente, il 23enne era appena sceso dal camion - ANCONA - Era appena sceso dal camion quando un'auto che stava viaggiando in retromarcia lo ha travolto. Paura nel primo pomeriggio di oggi per un ragazzo di 23 anni, dipendente di AnconAmbiente. Il giovane è stato sbalzato sull'asfalto mentre si trovava al lavoro in via Togliatti. Sul posto è... 🔗anconatoday.it

Il prete indagato per l’omicidio stradale di Fabiana Chiarappa: «Non mi sono accorto di nulla». Il colpo sotto l’auto e l’ipotesi di un’altra auto - Dice di non essersi accorto di nulla ma di aver sentito comunque un colpo don Nicola D’Onghia, il prete indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso nell’inchiesta sulla morte di Fabiana Chiarappa. La 32enne, soccorritrice del 118 e rugbista a Capurso, in provincia di Bari, è deceduta in un incidente avvenuto sulla strada che collega Turi a Putignano. La versione della difesa del prete La ragazza percorreva quella strada in scooter. 🔗open.online

Fabiana Chiarappa investita e uccisa, don Nicola D'Onghia indagato: «Non mi sono accorto di nulla». L'ipotesi di una seconda auto - Il sacerdote indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso nelle indagini per la morte, il 2 aprile scorso, di Fabiana Chiarappa, rugbista e soccorritrice del 118, si chiama Nicola... 🔗leggo.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Era al telefono: prete travolge (e uccide) una donna in moto, poi scappa; Era al telefono: prete travolge (e uccide) una donna in moto, poi scappa. 🔗Ne parlano su altre fonti

Fabiana Chiarappa investita e uccisa, arrestato don Nicola D'Onghia: «Stava al cellulare prima di travolgerla, lei era ancora viva» - È stato arrestato e posto ai domiciliari don Nicola D'Onghia, il parroco 54enne indagato per omicidio stradale aggravato dalla fuga e omissione di soccorso, in relazione ... 🔗msn.com

Fabiana Chiarappa travolta e uccisa da un’auto dopo l’incidente in moto, arrestato don Nicola D’Onghia: il parroco era al cellulare - È stato arrestato e posto ai domiciliari don Nicola D’Onghia, il parroco 54enne indagato per omicidio stradale aggravato dalla fuga e omissione di soccorso, in relazione all’incidente in cui lo scorso ... 🔗msn.com

Morte Fabiana Chiarappa, arrestato il prete: accusato di omicidio stradale. «Era al cellulare prima di travolgerla» - È stato arrestato e posto ai domiciliari don Nicola D'Onghia, il parroco 54enne indagato per omicidio stradale aggravato dalla fuga e omissione di soccorso, in relazione ... 🔗msn.com