In attesa del Primo Maggio Cgil | Messina con un tasso di occupazione ridotto del 15% rispetto alla media nazionale

occupazione sotto di oltre il 15% ispetto alla media nazionale. La Cgil per la Festa del Lavoro di domani parla di una giornata di lotta, oggi più che mai contro il lavoro povero, precario e poco sicuro. I temi del lavoro e della sicurezza che sono al centro di questa giornata riguardano molto la. 🔗 Messinatoday.it - In attesa del Primo Maggio, Cgil: "Messina con un tasso di occupazione ridotto del 15% rispetto alla media nazionale" sotto di oltre il 15% ispetto. Laper la Festa del Lavoro di domani parla di una giornata di lotta, oggi più che mai contro il lavoro povero, precario e poco sicuro. I temi del lavoro e della sicurezza che sono al centro di questa giornata riguardano molto la. 🔗 Messinatoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Primo Maggio, Lucchi (Pd): "Sostegno ai referendum della Cgil, più tutele contro la precarietà" - Con la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, celebrata lunedì 28 aprile, ha preso il via simbolicamente la settimana che conduce al Primo Maggio, festa dei lavoratori. "Una ricorrenza che quest’anno assume un significato ancora più forte in quanto si colloca nel percorso... 🔗cesenatoday.it

Abruzzo, la Cgil celebra il Primo Maggio tra lavoro, diritti e referendum: eventi in tutta la regione - La Cgil Abruzzo si prepara a celebrare il Primo Maggio con una serie di iniziative diffuse su tutto il territorio regionale. Tra dibattiti, cortei, concerti, premiazioni e momenti di riflessione, il lavoro sarà il protagonista assoluto, con particolare attenzione ai temi della sicurezza, dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, e ai referendum del prossimo 8 e 9 giugno. A Chieti, alla Villa Comunale, dalle ore 10:00 si terrà un incontro con la cittadinanza, promosso dal sindacato e dal coordinamento referendario. 🔗laprimapagina.it

Il primo maggio in Irpinia: CGIL, CISL e UIL uniti per tutelare i lavoratori - L'1 maggio, festa dei lavoratori e delle lavoratrici, CGIL, CISL, UIL uniti per un lavoro sicuro, per un nuovo modello di sviluppo irpino. Il primo maggio si terrà, presso lo stabilimento ArcelorMittal di Luogosano. Ci ritroveremo dalle ore 9:30 alle ore 13:00. Interverrano i delegati, le... 🔗avellinotoday.it

Cosa riportano altre fonti

In attesa del Primo Maggio, Cgil: Messina con un tasso di occupazione ridotto del 15% rispetto alla media nazionale; Achille Lauro, Gazzelle e The Kolors al concerto del Primo Maggio; Concerto Primo Maggio, la line up completa; Cresca l'attesa per il Concerto dei 1 maggio a Roma: Noemi, Ermal Meta e BigMama i presentatori. 🔗Cosa riportano altre fonti

'Per il lavoro sicuro', il Primo Maggio di Cgil Cisl Uil - 'Uniti per un lavoro sicuro, Cgil, Cisl e Uil dedicano il Primo Maggio 2025 al tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con un accento sull'emergenza delle morti sul lavoro sottolinea ... 🔗ansa.it

Per la Cgil sarà “un Primo Maggio di lotta e verità”. E di speranza - Scopri il messaggio di Cgil primo maggio di Roberto Alosi. Un'analisi critica sulla precarietà e la povertà lavorativa ... 🔗siracusanews.it

Primo maggio, l'appello Cgil per promuovere i referendum - Varie iniziative, in cui sarà presente la Cgil, sono state organizzate nelle Marche per celebrare il Primo Maggio. (ANSA) ... 🔗msn.com