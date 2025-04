In anteprima nazionale Tre piccole ombre il reading di Mana Chuma tratto dall’omonimo racconto di Massimo Barilla

La rassegna Teatri a Sud di Astràgali Teatro ospita ancora una volta, mercoledì 30 aprile, alle 20.30, nella Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce, la compagnia teatrale calabrese Mana Chuma, che propone in anteprima nazionale il reading "Tre piccole ombre".

In anteprima nazionale “Tre piccole ombre”, il reading di Mana Chuma tratto dall’omonimo racconto di Massimo Barilla - La rassegna Teatri a Sud di Astràgali Teatro ospita ancora una volta, mercoledì 30 aprile, alle 20.30, nella Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce, la compagnia teatrale calabrese Mana Chuma, ... 🔗peacelink.it