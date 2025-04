Imr presidio e spiragli Nuova commessa per Jesi

spiragli per i lavoratori dell’ex Caterpillar, ma le parti sociali (e anche il Comune di Jesi) mantengono "cauto ottimismo" rispetto alle proposte avanzate dall’azienda ieri, all’esito del nuovo faccia a faccia tra sindacati e vertici dell’Imr. La prima novità, molto significativa, è che l’azienda sarebbe pronta a ritirare le procedure di mobilità. Quindi, coloro che dovessero scegliere di andare altrove, potranno farlo su base volontaria. Il secondo aspetto non meno significativo, annunciato dai rappresentanti sindacali ai lavoratori schierati fuori dallo stabilimento di via Roncaglia, è quello relativo ad una Nuova commessa che l’azienda destinerebbe su Jesi. Circostanza che porterebbe l’azienda a rivedere Nuovamente il piano industriale, per poi firmarlo al Ministero. L’ultimo, proposto nelle scorse settimane in Regione, aveva tutt’altro che convinto le parti sociali. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Imr, presidio e spiragli. Nuova commessa per Jesi Si aprono nuoviper i lavoratori dell’ex Caterpillar, ma le parti sociali (e anche il Comune di) mantengono "cauto ottimismo" rispetto alle proposte avanzate dall’azienda ieri, all’esito del nuovo faccia a faccia tra sindacati e vertici dell’Imr. La prima novità, molto significativa, è che l’azienda sarebbe pronta a ritirare le procedure di mobilità. Quindi, coloro che dovessero scegliere di andare altrove, potranno farlo su base volontaria. Il secondo aspetto non meno significativo, annunciato dai rappresentanti sindacali ai lavoratori schierati fuori dallo stabilimento di via Roncaglia, è quello relativo ad unache l’azienda destinerebbe su. Circostanza che porterebbe l’azienda a rivederemente il piano industriale, per poi firmarlo al Ministero. L’ultimo, proposto nelle scorse settimane in Regione, aveva tutt’altro che convinto le parti sociali. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Presidio Imr Jesi, l’assessore Aguzzi incontra lavoratori e sindacati - Torna in primo piano la vicenda della Imr – ex Caterpillar di Jesi. Questa mattina in Regione i rappresentanti delle sigle sindacali e dei lavoratori dello stabilimento jesino si sono riuniti in presidio nella sede della Regione Marche, nel Piazzale Loi, antistante l’ingresso di Palazzo Leopardi, dove era in corso la seduta del Consiglio regionale, ed hanno incontrato a margine l’assessore al lavoro Stefano Aguzzi e i capigruppo. 🔗lapresse.it

Presidio della Imr davanti a Palazzo Leopardi. La Regione: «L'attenzione sulla vicenda resta alta» - ANCONA – Torna in primo piano la vicenda della IMR – ex Caterpillar di Jesi. Questa mattina in Regione i rappresentanti delle sigle sindacali e dei lavoratori dello stabilimento jesino si sono riuniti in presidio nella sede della Regione Marche, nel Piazzale Loi, antistante l’ingresso di Palazzo... 🔗anconatoday.it

Presidio di Forza Nuova in piazza contro il "riarmo a carico dei contribuenti" - Nel corso della giornata di domenica 30 marzo, un gruppo di militanti di Forza Nuova ha posto in essere un presidio, con striscione e megafoni, in piazza Travaglio. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday Una nota proveniente dalla formazione politica ha spiegato finalità... 🔗ferraratoday.it

Ne parlano su altre fonti

Imr, presidio e spiragli. Nuova commessa per Jesi; Vertenza Imr, spiragli di apertura dall’azienda Il sindaco: «Cauto ottimismo»; Jesi, ex Caterpillar: Imr si rimangia gli esuberi, nuova commessa e posto per 95. «Cauto ottimismo. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Imr, presidio e spiragli. Nuova commessa per Jesi - L’azienda sarebbe pronta a ritirare le procedure di mobilità e potrebbe rivedere il piano industriale che aveva previsto 20 esuberi. Sindacati attendisti. 🔗msn.com

Imr-ex Carterpiller, 70 reintegri entro il 2027: i sindacati non ci stanno - Ai lavoratori in presidio ai cancelli, dopo l’incontro ... lavoratori garantiti precedentemente Saranno 70 i lavoratori che verranno reintegrati nel sito Imr, ex Carterpiller, di Jesi nell’arco del ... 🔗youtvrs.it

La vertenza Imr, Fiordelmondo: "Nessuno chiuda aziende per la prospettiva di nuova occupazione" - La riapertura della vertenza ex Caterpillar di Jesi, con l'annuncio del licenziamento di 20 dipendenti da parte di Imr, scuote la Vallesina ... presto arriverà una nuova fase occupazionale ... 🔗rainews.it