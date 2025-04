Impruneta Pd sotto accusa | consigliere dell' opposizione fatto portare fuori dall' aula a forza

Impruneta, comune in provincia di Firenze amministrato dal Pd, e caos in Consiglio comunale dove un rappresentante della lista Voltare pagina, dell'opposizione, è stato letteralmente trascinato fuori con la forza dall'aula.Matteo Zoppini e Gabriele Franchi preparano la denuncia e accusano direttamente i dem: "Grave. Come nei peggiori regimi". "Prima ci hanno silenziato i microfoni, poi hanno tentato fisicamente di sottrarceli e poi il Segretario generale, dott. Vincenzo Del Regno, e il Presidente del Consiglio, Angela Cappelletti, hanno impartito ordini alla Polizia Municipale di usare la forza per espellere dal Consiglio il consigliere Gabriele Franchi - ricostruiscono i due consiglieri -. La nostra colpa? Quella di non chiamare "Presidente" il Presidente del consiglio che si è rifiutato di dissociarsi da una mail di minacce e insulti nei nostri confronti inviata dal Segretario generale. 🔗 Liberoquotidiano.it - Impruneta, Pd sotto accusa: consigliere dell'opposizione fatto portare fuori dall'aula a forza Un caso "locale" che rischia di diventare nazionale. Grandi polemiche a, comune in provincia di Firenze amministrato dal Pd, e caos in Consiglio comunale dove un rappresentantea lista Voltare pagina,, è stato letteralmente trascinatocon la.Matteo Zoppini e Gabriele Franchi preparano la denuncia eno direttamente i dem: "Grave. Come nei peggiori regimi". "Prima ci hanno silenziato i microfoni, poi hanno tentato fisicamente di sottrarceli e poi il Segretario generale, dott. Vincenzo Del Regno, e il Presidente del Consiglio, Angela Cappelletti, hanno impartito ordini alla Polizia Municipale di usare laper espellere dal Consiglio ilGabriele Franchi - ricostruiscono i due consiglieri -. La nostra colpa? Quella di non chiamare "Presidente" il Presidente del consiglio che si è rifiutato di dissociarsi da una mail di minacce e insulti nei nostri confronti inviata dal Segretario generale. 🔗 Liberoquotidiano.it

Impruneta, Pd sotto accusa: consigliere dell'opposizione fatto portare fuori dall'aula a forza | .it; Donzelli contro Schlein: Devi farlo dimettere: Pd, il caso Impruneta deflagra | .it; Impruneta, il video del caos in Consiglio comunale | .it; Mattarella: Il 25 aprile non è solo memoria, ma è richiamo all'impegno.

