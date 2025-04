Impruneta il Pd caccia con la forza il consigliere d’opposizione FdI | Il vero volto del modello Toscana video

forza fuori dall’aula. Bagarre vergognosa al Consiglio comunale di Impruneta sotto il sigillo del Pd. Il “modello Toscana” ha mostrato il suo vero volto. “Prima ci hanno silenziato i microfoni, poi hanno tentato fisicamente di sottrarceli. E poi il Segretario generale, dottor Vincenzo Del Regno, e il Presidente del Consiglio, Angela Cappelletti, hanno impartito ordini alla Polizia Municipale di usare la forza per espellere dal Consiglio il consigliere Gabriele Franchi. La nostra colpa? Quella di non chiamare “Presidente” il Presidente del consiglio che si è rifiutato di dissociarsi da una mail di minacce e insulti nei nostri confronti inviata dal Segretario generale. Lesa maestà. In realtà usano questo pretesto per privarci del diritto di parola e di rappresentanza, violando ogni principio democratico sancito dalla Costituzione”. 🔗 Secoloditalia.it - Impruneta, il Pd caccia con la forza il consigliere d’opposizione. FdI: Il vero volto del “modello Toscana” (video) Trascinato afuori dall’aula. Bagarre vergognosa al Consiglio comunale disotto il sigillo del Pd. Il “” ha mostrato il suo. “Prima ci hanno silenziato i microfoni, poi hanno tentato fisicamente di sottrarceli. E poi il Segretario generale, dottor Vincenzo Del Regno, e il Presidente del Consiglio, Angela Cappelletti, hanno impartito ordini alla Polizia Municipale di usare laper espellere dal Consiglio ilGabriele Franchi. La nostra colpa? Quella di non chiamare “Presidente” il Presidente del consiglio che si è rifiutato di dissociarsi da una mail di minacce e insulti nei nostri confronti inviata dal Segretario generale. Lesa maestà. In realtà usano questo pretesto per privarci del diritto di parola e di rappresentanza, violando ogni principio democratico sancito dalla Costituzione”. 🔗 Secoloditalia.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Impruneta, Pd sotto accusa: consigliere dell'opposizione fatto portare fuori dall'aula a forza - Un caso "locale" che rischia di diventare nazionale. Grandi polemiche a Impruneta, comune in provincia di Firenze amministrato dal Pd, e caos in Consiglio comunale dove un rappresentante della lista Voltare pagina, dell'opposizione, è stato letteralmente trascinato fuori con la forza dall'aula. Matteo Zoppini e Gabriele Franchi preparano la denuncia e accusano direttamente i dem: "Grave. Come nei peggiori regimi". 🔗liberoquotidiano.it

Sondaggio Swg, cresce di più il M5s. In calo il Pd, Lega e Forza Italia – I dati - È il Movimento 5 stelle a registrare la crescita più ampia in sette giorni secondo l’ultimo sondaggio Swg per il TgLa7. Il partito di Giuseppe Conte sale dello 0,4% e si attesta ora al 12,4%. Davanti però c’è sempre Fratelli d’Italia al 30,2% (+0,2%) e il Partito democratico con il 22,4% (-0,1%). Cala dello 0,2% Forza Italia al 9,2%, così come la Lega che perde lo 0,3% e si ferma all’8%. In discesa anche Verdi e Sinistra al 6,3% (-0,2%). 🔗open.online

Chi vuole (ri)armare l’Europa? Il Pd si spacca su Prodi, la Lega non vuole generali a Bruxelles. Forza Italia: “Era il sogno di Berlusconi” - Il tema della difesa europea divide maggioranza e opposizione e non solo. Il governo rischia di spaccarsi per la posizione contro il riarmo della Lega e anche il Pd al suo interno ha due correnti. C’è chi tra i Dem è a favore della posizione europea e chi no. “Non esistono due correnti nel Pd“. A parlare è Arturo Scotto, contattato da Norizie.com. “C’è una linea espressa dalla segretaria nazionale Elly Schlein, votata dalla direzione nazionale, che ripropone una politica di investimenti pubblici attraverso il Next Generation Eu. 🔗notizie.com

Su questo argomento da altre fonti

Impruneta, il Pd caccia con la forza il consigliere d'opposizione. FdI: Il vero volto del modello Toscana (video); Impruneta, Partito democratico caccia opposizioni con la forza; Comuni. Donzelli (FdI): Pd caccia opposizioni con la forza. Schlein pretenda dimissioni sindaco Impruneta. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne