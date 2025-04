Imprese artigiane e occupazione | In netto calo le assuzioni ma è stabile il numero delle aziende

Imprese artigiane fa da contrappeso un calo delle assunzioni previste nei mesi da marzo a maggio 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024. Proprio da questo aspetto comincia l’indagine dell’ufficio studi associativo: Modena è la seconda peggior provincia a livello nazionale per dinamica delle entrate previste nei mesi sopra citati, registrando un -11,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, più accentuato rispetto al -1,9% medio regionale. Il territorio della Ghirlandina, però, figura tra le 33 province italiane per maggiore tasso di crescita annuale delle Imprese artigiane, facendo registrare un +0,20% nel 2024 sul 2023 (a livello regionale la crescita è del +0,04%). 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Imprese artigiane e occupazione : "In netto calo le assuzioni ma è stabile il numero delle aziende" Emergono luci e ombre dall’indagine effettuata dall’ufficio studi Lapam Confartigianto sulle realtà imprenditoriali dell’area modenese. A una crescita del tasso difa da contrappeso unassunzioni previste nei mesi da marzo a maggio 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024. Proprio da questo aspetto comincia l’indagine dell’ufficio studi associativo: Modena è la seconda peggior provincia a livello nazionale per dinamicaentrate previste nei mesi sopra citati, registrando un -11,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, più accentuato rispetto al -1,9% medio regionale. Il territorio della Ghirlandina, però, figura tra le 33 province italiane per maggiore tasso di crescita annuale, facendo registrare un +0,20% nel 2024 sul 2023 (a livello regionale la crescita è del +0,04%). 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Economia lombardia, segnali di crescita e ripresa per il 2025 pil +1,1%, consumi +1,1%, occupazione +1%. nel 2024 nella provincia di milano inflazione a +1,1%, mentre crescono le imprese artigiane, +125 nell’ultimo trimestre - Una ventata di positività arriva dalle proiezioni relative all’economia della Lombardia per il 2025. Dopo un 2024 di sostanziale stagnazione su tutti i fronti, il nuovo anno dovrebbe portare in dote una proiezione positiva per tre indicatori, fondamentali per la crescita della regione. Per il PIL... 🔗milanotoday.it

Occupazione e investimenti, imprese piemontesi ottimiste. Timori sull’export - Dopo tre trimestri in contrazione, le attese delle imprese piemontesi tornano in campo positivo. Ciò avviene nonostante uno scenario di grande incertezza globale, aumentata dall’entrata in vigore dei dazi da parte degli Stati Uniti il 2 aprile e subito rimandata di 90 giorni. È quanto emerge dall’indagine congiunturale realizzata a marzo dal Centro Studi dell’Unione […] The post Occupazione e investimenti, imprese piemontesi ottimiste. 🔗lidentita.it

Dazi, i timori delle imprese. Si parte dal netto vantaggio nella bilancia commerciale - Con una bilancia commerciale che ha un rapporto nel 2024 di trenta a uno (659 milioni di export verso gli Stati Uniti rispetto a 19 milioni di import), normale che l’annuncio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump abbia provocato uno scossone nel mondo imprenditoriale senese. Tutti predicano calma e auspicano una soluzione che passi dal dialogo, a partire dal presidente della Camera di commercio Massimo Guasconi, così come i rappresentanti delle categorie e dei Consorzi. 🔗lanazione.it

Imprese artigiane motore di sostenibilità e innovazione - Presentata la campagna «Artigianato, futuro del made in Italy»: le realtà artigiane sono il 58% delle imprese attive nel manifatturiero ... 🔗msn.com

