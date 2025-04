Imprenditori uniti per il territorio | a San Giovanni Teatino nasce il Capitolo Bni Le Quattro Chiavi

Imprenditori uniti per il territorio: a San Giovanni Teatino nasce il Capitolo Bni "Le Quattro Chiavi"

Imprenditori uniti per il territorio: a San Giovanni Teatino nasce il Capitolo Bni “Le Quattro Chiavi” - Al via il nuovo gruppo di lavoro: 25 professionisti pronti a fare rete, condividere referenze e generare crescita attraverso il passaparola strutturato ... 🔗chietitoday.it

