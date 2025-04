Imprenditore trovato morto nella sua azienda | si è tolto la vita

Imprenditore di 63 anni è stato trovato morto nei pressi del capannone della sua attività: secondo quanto accertato, l'uomo si è tolto la vita volontariamente. La scoperta è avvenuta. 🔗 Bresciatoday.it - Imprenditore trovato morto nella sua azienda: si è tolto la vita Una notizia drammatica ha scosso la comunità di Romanore (Mn) nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 29 aprile. Undi 63 anni è statonei pressi del capannone della sua attività: secondo quanto accertato, l'uomo si èlavolontariamente. La scoperta è avvenuta. 🔗 Bresciatoday.it

