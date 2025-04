Imporre più tasse sulle sigarette potrebbe salvare migliaia di bambini ogni anno | lo studio

studio internazionale rivela che aumentare le tasse sulle sigarette nei Paesi a basso e medio reddito potrebbe salvare oltre 280.000 bambini ogni anno. La misura, raccomandata dall’OMS, ridurrebbe anche le disuguaglianze sociali nella mortalità infantile, ostacolando le strategie dell’industria del tabacco. 🔗 Un nuovointernazionale rivela che aumentare lenei Paesi a basso e medio redditooltre 280.000. La misura, raccomandata dall’OMS, ridurrebbe anche le disuguaglianze sociali nella mortalità infantile, ostacolando le strategie dell’industria del tabacco. 🔗 Fanpage.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

Germania, firmato accordo di governo Cdu-Spd, il cancelliere Merz presenta il contratto: "Meno migranti, più difesa, meno tasse" - Nelle 140 pagine del contratto di governo si definiscono i temi per determinare "se continueremo a vivere in una Germania libera, sicura, giusta e prospera" La coalizione tra Cdu, Csu e Spd ha firmato l'accordo per il nuovo governo in Germania. Il cancelliere eletto Friedrich Merz, leader del 🔗ilgiornaleditalia.it

A bilancio più fondi per la sanità. L'opposizione: "Buco appianato dall'aumento delle tasse" - La commissione Politiche per la salute e politiche sociali della Regione Emilia-Romagna, presieduta da Gian Carlo Muzzarelli, ha espresso parere favorevole al bilancio di previsione per il triennio 2025-2027, comprensivo del Documento di economia e finanza regionale (Defr). Presenti alla... 🔗bolognatoday.it

Dazi, l’Ue mette nel mirino i colossi Big Tech: dalle tasse più alte al ritiro dei brevetti, le opzioni sul tavolo di Bruxelles - Se risposta dell’Unione europea ai dazi annunciati da Donald Trump ci sarà, è quasi certo che coinvolgerà i colossi americani del settore tecnologico. La vera questione di cui si discute a Bruxelles in queste ore non è tanto se colpire le Big Tech, ma come farlo. Le grandi aziende tecnologiche, d’altronde, rappresentano il principale tallone d’Achille di Washington nella guerra commerciale dichiarata all’Europa. 🔗open.online

Su questo argomento da altre fonti

Imporre più tasse sulle sigarette potrebbe salvare migliaia di bambini ogni anno: lo studio; Settore del vino in allarme: la nuova Commissione Ue vuole imporre tasse e norme più dure; I conti del Pil non tornano. Tajani a Giorgetti: niente nuove tasse; Mille modi legali per convincere i fumatori. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online