Impiccato uomo del Mossad in Iran | accusato di essere un agente di alto rango degli 007 israeliani

Iraniano Mohsen Langarneshin è stato Impiccato questa mattina: era stato arruolato dal Mossad nel 2020 ed era diventato un “agente di alto rango” dei servizi segreti israeliani. accusato di “stretta collaborazione con alti ufficiali israeliani” e di aver consegnato del denaro da parte loro, era anche ritenuto colpevole di aver facilitato tecnicamente e logisticamente le operazioni del Mossad in Iran: fra queste, un attacco a un centro industriale del Ministero della Difesa e l’assassinio di un membro delle Guardie Rivoluzionarie, Hassan Sayyad Khodaei, nel maggio 2022. Langarneshin aveva inizialmente confessato pubblicamente, ritIrando poi quanto dichiarato e affermando di essere stato costretto a parlare. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Impiccato uomo del Mossad in Iran: accusato di essere un “agente di alto rango” degli 007 israeliani Un cappio stretto al collo all’alba, giustiziato dalla Repubblica islamica perché colpevole di “guerra a Dio” (Moharebeh) e di “corruzione in Terra”. Il cittadinoiano Mohsen Langarneshin è statoquesta mattina: era stato arruolato dalnel 2020 ed era diventato un “di” dei servizi segretidi “stretta collaborazione con alti ufficiali” e di aver consegnato del denaro da parte loro, era anche ritenuto colpevole di aver facilitato tecnicamente e logisticamente le operazioni delin: fra queste, un attacco a un centro industriale del Ministero della Difesa e l’assassinio di un membro delle Guardie Rivoluzionarie, Hassan Sayyad Khodaei, nel maggio 2022. Langarneshin aveva inizialmente confessato pubblicamente, ritdo poi quanto dichiarato e affermando distato costretto a parlare. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

