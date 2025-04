Imbrattano con scritte e graffiti il campo da tennis

scritte e graffiti le pareti. I teppistelli non hanno lasciato per fortuna danni strutturali. Il comune presumibilmente sarà costretto a effettuare un intervento di pulizia, che comunque ricadrà sulle casse dell’amministrazione e, di conseguenza, sulle tasche dei cittadini. Il tutto per colpa di un atto di inciviltà. L’amministrazione ha immediatamente biasimato gli autori delle scritte e graffiti. Ecco la presa di posizione: "Il Comune di Terre del Reno – si legge nella nota dell’amministrazione condanna con fermezza l’atto vandalico avvenuto nei giorni scorsi all’ingresso del campo da tennis di via Belvedere, a Mirabello". E ancora: "I danni – prosegue l’amministrazione com per fortuna limitati a graffiti e scritte su superfici, non hanno comportato conseguenze strutturali, ma rappresentano comunque un gesto di inciviltà che offende l’intera comunità. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Imbrattano con scritte e graffiti il campo da tennis Vandali in azione negli impianti sportivi. Probabilmente a notte fonda hanno imbrattato conle pareti. I teppistelli non hanno lasciato per fortuna danni strutturali. Il comune presumibilmente sarà costretto a effettuare un intervento di pulizia, che comunque ricadrà sulle casse dell’amministrazione e, di conseguenza, sulle tasche dei cittadini. Il tutto per colpa di un atto di inciviltà. L’amministrazione ha immediatamente biasimato gli autori delle. Ecco la presa di posizione: "Il Comune di Terre del Reno – si legge nella nota dell’amministrazione condanna con fermezza l’atto vandalico avvenuto nei giorni scorsi all’ingresso deldadi via Belvedere, a Mirabello". E ancora: "I danni – prosegue l’amministrazione com per fortuna limitati asu superfici, non hanno comportato conseguenze strutturali, ma rappresentano comunque un gesto di inciviltà che offende l’intera comunità. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Lotta a scritte e graffiti. Troppi imbrattamenti: "Oltre al danno estetico aumenta il degrado" - Nato come forma di espressione culturale nelle città degli anni ’60 e ’70, il writing ha attraversato diverse fasi, trasformandosi da semplice atto di ribellione giovanile a movimento artistico affermato. Ma il segno, lasciato sui muri delle città (che siano pubblici o privati poco importa agli autori delle scritte e degli imbrattamenti), spesso si trasforma in vandalismo vero e proprio. Che non può rimanere impunito. 🔗ilrestodelcarlino.it

Scritte e graffiti sui marmi di Piazza Municipio: nuovo intervento della Napoli Servizi - Nuovo intervento, richiesto direttamente dal sindaco Manfredi, per ripulire da scritte e graffiti i marmi di piazza del Municipio: sabato un nuovo intervento.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ancona, imbrattano i muri durante il corteo pro Palestina: nei guai un uomo e una donna - ANCONA - Imbrattano muri con scritte durante la mnifestazione a favore della Palestina: due persone indetifciate dalla Digos durante il srveizio d'ordine. Durante la sfilata del corteo qualche ... 🔗corriereadriatico.it

Imbrattano sede Arcigay con scritte fasciste, gli attivisti le modificano: "W il dolce" - W il dolce canto antifascista. E' la frase composta dagli attivisti dell'Arcigay per nascondere le scritte che hanno deturpato la saracinesca arcobaleno della loro sede in via Verona a Catania. 🔗rainews.it

Scritte e graffiti sui marmi di Piazza Municipio: nuovo intervento della Napoli Servizi - Rimosse le scritte su muri e panchine di Piazza del Municipio a Napoli: questa mattina gli operatori della Napoli Servizi sono intervenuti per rimuovere nuove scritte e nuovi graffiti che sono ... 🔗fanpage.it