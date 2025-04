Ileana della Corte un gioiello per la Festa della mamma | ecco Regina

della Festa della mamma, Ileana della Corte presenta Regina, una collezione di gioielli che omaggia una delle figure più preziose della nostra vita: la mamma. Protagonista della linea è l’ape, simbolo per eccellenza di laboriosità, cura e amore incondizionato — qualità che, proprio come l’insetto operoso, definiscono l’essenza stessa della maternità.La collezione Regina comprende un ciondolo in bronzo dorato e brunito su laccio di cuoio o girocollo rigido, accompagnato da un anello e da eleganti orecchini. Ogni pezzo è pensato per essere non solo un regalo raffinato, ma anche un gesto ricco di significato: un piccolo, prezioso tributo alla forza silenziosa e generosa che identifica la figura materna.“Come l’ape che costruisce, nutre e protegge con pazienza e determinazione, anche la mamma è il cuore pulsante della famiglia — sempre presente, anche nel silenzio, sempre essenziale,” commenta Giuseppe Angrisani designer della collezione. 🔗 In occasionepresenta, una collezione di gioielli che omaggia una delle figure più preziosenostra vita: la. Protagonistalinea è l’ape, simbolo per eccellenza di laboriosità, cura e amore incondizionato — qualità che, proprio come l’insetto operoso, definiscono l’essenza stessamaternità.La collezionecomprende un ciondolo in bronzo dorato e brunito su laccio di cuoio o girocollo rigido, accompagnato da un anello e da eleganti orecchini. Ogni pezzo è pensato per essere non solo un regalo raffinato, ma anche un gesto ricco di significato: un piccolo, prezioso tributo alla forza silenziosa e generosa che identifica la figura materna.“Come l’ape che costruisce, nutre e protegge con pazienza e determinazione, anche laè il cuore pulsantefamiglia — sempre presente, anche nel silenzio, sempre essenziale,” commenta Giuseppe Angrisani designercollezione. 🔗 Ildenaro.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ileana della Corte, un gioiello per la Festa della mamma; ecco Regina - In occasione della Festa della Mamma, Ileana della Corte presenta Regina, una collezione di gioielli che omaggia una delle figure più preziose della nostra vita: la mamma. Protagonista della linea è l’ape, simbolo per eccellenza di laboriosità, cura e amore incondizionato — qualità che, proprio come l’insetto operoso, definiscono l’essenza stessa della maternità.La collezione Regina comprende un ciondolo in bronzo dorato e brunito su laccio di cuoio o girocollo rigido, accompagnato da un anello e da eleganti orecchini. 🔗ildenaro.it

A Villa Guglielmi la “Festa di Corte”, una rievocazione per tuffarsi nella storia locale - Fiumicino, 21 marzo 2025- Domenica 13 aprile, dalle 15:00 alle 18:00, a Villa Guglielmi si terrà la 12ª edizione della “Festa di Corte”, un evento patrocinato dal Comune di Fiumicino e organizzato dalla Pro Loco di Fiumicino. La manifestazione propone una rievocazione storica dei fasti della villa con figuranti in abiti d’epoca ispirati alla fine dell’Ottocento, offrendo ai visitatori l’opportunità di vivere un’esperienza immersiva nella storia locale. 🔗ilfaroonline.it

Giorgia Meloni alla corte di Donald Trump: ne parlano Peter Gomez, Roberto Festa e Giacomo Salvini - Mercoledì 16 aprile la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra Donald Trump a Washington. Una missione delicata, con al centro i dazi, la spesa militare, l’acquisto di gas e la Cina. Ne hanno parlato il direttore de ilFatto quotidiano.it e condirettore de il Fatto Quotidiano, Peter Gomez, e i giornalisti Giacomo Salvini e Roberto Festa in una diretta riservata in anteprima agli abbonati del canale Youtube. 🔗ilfattoquotidiano.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ileana della Corte, un gioiello per la Festa della mamma; ecco Regina; Ileana della Corte, un gioiello per la Festa della mamma; ecco Regina; Ileana Della Corte nuova collezione al Castello De Vita: oro, diamati e pietre pieziose; Il calendario Ileana Della Corte fa festa a Edenlandia fra acrobati e mangiafuoco. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ileana della Corte, un gioiello per la Festa della mamma; ecco Regina - In occasione della Festa della Mamma, Ileana della Corte presenta Regina, una collezione di gioielli che omaggia una delle figure più preziose della nostra vita: la mamma. Protagonista della linea è l ... 🔗ildenaro.it

Ileana della Corte, collezioni in oro e brillanti e argento ispirate ai colori di Napoli che festeggia 2500 anni - Martedì 1° aprile Ileana della Corte ha presentato ad un parterre di selezionati amici e clienti la nuova collezione ispirata ai colori e al fascino di Napoli per i 2500 anni della città. Una ... 🔗ildenaro.it