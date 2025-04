Ilary Blasi The Couple chiude in anticipo ma c’è un problema con il montepremi milionario

Couple ha toppato. Il nuovo programma di Ilary Blasi non ha raggiunto gli ascolti sperati e dopo tre puntate si può considerare ufficialmente un flop. Da giorni si parla di chiusura anticipata ma, secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbe un ostacolo di spessore che lo impedirebbe: il montepremi milionario che tanto ha fatto chiacchierare fin da subito ma che non è bastato a garantire l’attenzione del pubblico.The Couple con Ilary Blasi chiude in anticipo ma non subitoI risultati ottenuti da The Couple dopo tre puntate affermano con chiarezza che l’avventura del programma di Ilary Blasi si chiuderà in anticipo rispetto alle otto puntate previste. Ma non subito come ipotizzato da molti a causa del montepremi milionario in palio.Come riporta Fanpage, tra i corridoi Mediaset si parla di numeri che giustificherebbero una chiusura praticamente immediata, seduta stante, ma c’è un “piccolo dettaglio che costringe a una prosecuzione obbligata. 🔗 Dilei.it - Ilary Blasi, The Couple chiude in anticipo ma c’è un problema con il montepremi milionario Theha toppato. Il nuovo programma dinon ha raggiunto gli ascolti sperati e dopo tre puntate si può considerare ufficialmente un flop. Da giorni si parla di chiusura anticipata ma, secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbe un ostacolo di spessore che lo impedirebbe: ilche tanto ha fatto chiacchierare fin da subito ma che non è bastato a garantire l’attenzione del pubblico.Theconinma non subitoI risultati ottenuti da Thedopo tre puntate affermano con chiarezza che l’avventura del programma disirà inrispetto alle otto puntate previste. Ma non subito come ipotizzato da molti a causa delin palio.Come riporta Fanpage, tra i corridoi Mediaset si parla di numeri che giustificherebbero una chiusura praticamente immediata, seduta stante, ma c’è un “piccolo dettaglio che costringe a una prosecuzione obbligata. 🔗 Dilei.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su altri siti se ne discute

Mister Movie | The Couple avrà la Diretta 24h, il nuovo reality game di Ilary Blasi su Canale 5 - A partire da lunedì 7 aprile, Canale 5 accoglierà un nuovo, avvincente reality game: TheCouple. Il programma, condotto da Ilary Blasi, vedrà i concorrenti partecipare in coppie, sfidandosi in prove che metteranno alla prova sia la loro forza fisica che l'astuzia. L'obiettivo finale? Portare a casa il premio di 1 milione di euro. The Couple avrà la Diretta 24h simile al Grande Fratello Come nel famoso Grande Fratello, anche in TheCouple i concorrenti vivranno sotto lo stesso tetto, osservati continuamente dalle telecamere. 🔗mistermovie.it

“Antonino Spinalbese concorrente di The Couple”, nuove indiscrezioni sul cast del reality di Ilary Blasi - Lunedì 7 aprile inizierà The Couple, il nuovo reality di Ilary Blasi che vedrà 8 coppie sfidarsi per conquistare il montepremi finale da 1 milione di euro. Alcuni protagonisti sono già stati annunciati, mentre altri sarebbero ancora da definire: il blog di Davide Maggio fa sapere che tra i concorrenti ci sarà anche Antonino Spinalbese.Continua a leggere 🔗fanpage.it

The Couple, Ilary Blasi spiega il format: la prima concorrente ufficiale - Manca circa un mese al debutto di The Couple, il nuovo reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Il programma vedrà sfidarsi coppie di ogni tipo: amici, parenti, colleghi e persino nemici. Ilary ha rivelato nuovi dettagli sul format e sulla sua amicizia con Michelle Hunziker. Nel frattempo, il gossip si accende con la conferma della prima concorrente ufficiale: Corinne Clery. L’attrice, già concorrente del Grande Fratello Vip, parteciperà alla competizione, anche se non è ancora noto chi sarà il suo partner. 🔗anticipazionitv.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Gli opinionisti di The Couple strapagati 600 mila euro: l'indiscrezione e il commento di Signorini; Le pagelle di The Couple, cosa è successo ieri: Antonino Spinalbese (5), Manila Nazzaro (4), Ilary Blasi (9); The Couple, le pagelle: Antonino Spinalbese bello ma non balla (5), Manila Nazzaro pesante (4), Ilary Blasi co; The Couple, Antonino Spinalbese sotto attacco durante la puntata: Ilary Blasi svela la sua strategia. 🔗Ne parlano su altre fonti

Antonino Spinalbese e Manila Nazzaro, scontro in diretta a "The Couple": interviene Ilary Blasi - Scontro in diretta a "The Couple" tra Antonino Spinalbese e Manila Nazzaro: Ilary Blasi costretta a intervenire ... 🔗notizie.it

"Gli opinionisti di The Couple strapagati 600 mila euro": l'indiscrezione e il commento di Signorini - Il conduttore ha detto la sua sul presunto compenso percepito da Luca Tommassini e Francesca Barra per il programma condotto da Ilary Blasi ... 🔗today.it

Ilary Blasi con Chanel Totti al concerto di Jovanotti: occhiali e look sporty per mamma e figlia - A poche ore dal suo compleanno Ilary Blasi si è concessa una serata scatenata con Chanel Totti: ecco cosa hanno indossato mamma e figlia per partecipare ... 🔗fanpage.it