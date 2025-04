Ilaria Salis | E' urgente un lavoro collettivo per andare oltre la barbarie della prigione

Ilaria Salis, a Parma per la presentazione del suo libro - ho avuto il piacere di incontrare chi lavora nel Polo Universitario Penitenziario - docenti e studenti - e varie realtà impegnate nella difesa dei diritti delle persone detenute, sia da. 🔗 Parmatoday.it - Ilaria Salis: "E' urgente un lavoro collettivo per andare oltre la barbarie della prigione" "Ieri a Parma - scrive la parlamentare europea, a Parma per la presentazione del suo libro - ho avuto il piacere di incontrare chi lavora nel Polo Universitario Penitenziario - docenti e studenti - e varie realtà impegnate nella difesa dei diritti delle persone detenute, sia da. 🔗 Parmatoday.it

"Orban lo premia?": Ilaria Salis senza freni, l'ultima sparata su Salvini è un caso | Guarda - "Che premino il nostro vicepremier la inquieta?", Giovanni Floris lo ha chiesto a Ilaria Salis a DiMartedì su La7, riferendosi al premio che Matteo Salvini riceverà oggi dal premier ungherese Viktor Orban. Si tratta del "Jànos Hunyadi Award", conferito a chi "difende la libertà e l'indipendenza delle nazioni europee". "Chi si somiglia, si piglia", ha risposto l'eurodeputata eletta con Avs nonché ex detenuta in Ungheria con l'accusa di aver partecipato al pestaggio di estremisti di destra durante una manifestazione a Budapest. 🔗liberoquotidiano.it

"Abile e arruolata": a Mulè bastano due parole, la figuraccia di Ilaria Salis a La7 | Video - "Abile e arruolata". A Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia, bastano due parole e una semplice domanda per mettere in clamoroso imbarazzo politico Ilaria Salis, collegata da Bruxelles con L'aria che tira, su La7. Ludovica Ciriello, l'inviata di David Parenzo, chiede conto alla europarlamentare di Avs del piano Rearm Europe presentato da Ursula Von der Leyen e l'attivista antifascista, dopo aver precisato di far parte del gruppo The Left, con fare un po' macchinoso da lezione imparata a memoria spiega: "Rifiutiamo in blocco, perché siamo contrari all'aumento delle spese militai. 🔗liberoquotidiano.it

Ilaria Salis, giovedì audizione in commissione Parlamento europeo per revoca immunità chiesta da Ungheria - È confermata per giovedì 13 febbraio l’audizione dell’eurodeputata di Avs Ilaria Salis in commissione Juri, la commissione Affari legali del Parlamento europeo, a seguito della richiesta di revoca dell’immunità parlamentare avanzata dal governo ungherese a ottobre dello scorso anno. L’audizione avverrà, come da procedura, a porte chiuse e Salis, a quanto apprende LaPresse, sarà in presenza. Per la stessa giornata, stando all’agenda della commissione Juri, è anche previsto lo scambio di opinioni sul caso. 🔗lapresse.it

Ilaria Salis sulle barricate per la maestra su OnlyFans: la gaffe clamorosa - L'ultima battaglia dii Ilaria Salis è in favore dell'insegnate di asilo licenziata dalla scuola di Treviso perché attiva su ... 🔗iltempo.it

Ilaria Salis: “Sì ai concorsi ma assumere anche da GPS, cittadinanza ai nati in Italia, educazione sentimentale in classe”. INTERVISTA - A raccontarsi a OrizzonteScuola, in occasione della presentazione del suo nuovo libro “Vipera” edito da Feltrinelli, è Ilaria Salis ... “Dalla casa al lavoro – dice Salis-, penso che ... 🔗orizzontescuola.it

Ilaria Salis difende la maestra "a luci rosse" di Only Fans": "Licenziata? Perché? Doveva arrotondare lo stipendio..." - Ilaria Salis paladina delle cause perse e anche di quelle sexy. Ieri l'europarlamentare di Avs, che attende di essere processata in Ungheria per aver preso a martellate dei presunti nazisti, ha tuonat ... 🔗informazione.it