Il Vietnam celebra i 50 anni dalla fine della guerra

Vietnam celebrati i 50 anni dalla fine della guerra con gli Stati Uniti con una parata militare. Migliaia di persone hanno trascorso la notte accampate per le strade di Ho Chi Minh City, un tempo nota come Saigon, per assistere alla parata con i volti dipinti con la bandiera Vietnamita. Per le strade la sfilata dei carri: uno trasportava l’uccello Lac, emblema del Vietnam, un altro un ritratto di Ho Chi Minh e infine uno rappresentava i 50 anni di riunificazione tra il Vietnam del Nord e quello del Sud. 🔗 Lapresse.it - Il Vietnam celebra i 50 anni dalla fine della guerra Inti i 50con gli Stati Uniti con una parata militare. Migliaia di persone hanno trascorso la notte accampate per le strade di Ho Chi Minh City, un tempo nota come Saigon, per assistere alla parata con i volti dipinti con la bandieraita. Per le strade la sfilata dei carri: uno trasportava l’uccello Lac, emblema del, un altro un ritratto di Ho Chi Minh e inuno rappresentava i 50di riunificazione tra ildel Nord e quello del Sud. 🔗 Lapresse.it

La guerra del Vietnam finiva 50 anni fa, come cambiò l’America - Il 30 aprile 1975, con la caduta di Saigon e l’ingresso trionfale delle truppe nordvietnamite nella capitale del Vietnam del Sud, si chiudeva una delle guerre più controverse e devastanti della storia moderna: la Guerra del Vietnam, durata ufficialmente dal 1955 al 1975, che non fu solo un conflitto armato in un angolo remoto del Sud-est asiatico ma anche un evento che scosse le fondamenta della società americana, ridefinendo il suo ruolo globale, la sua politica interna e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. 🔗cultweb.it

Il Vietnam si prepara alla maxi parata militare per i 50 anni dalla caduta di Saigon - A 50 anni dalla caduta di Saigon, il Vietnam si prepara a una parata militare imponente per ricordare la fine della guerra e l’unificazione del Paese. Per la prima volta a Ho Chi Minh sfileranno anche contingenti militari cinesi. 🔗tgcom24.mediaset.it

