Il video dei saluti romani in via Paladini a Milano per l' anniversario della morte di Sergio Ramelli

anniversario della morte di Sergio Ramelli a Milano si è concluso con il rito del "presente" e il saluto romano: il video

La Russa si infuria coi giornalisti alla cerimonia per Sergio Ramelli a Milano, il video: “Non voglio parlare dei saluti romani” - Milano – Come accaduto in altre occasioni, è avvenuto uno scontro verbale tra il presidente del Senato Ignazio La Russa e i giornalisti presenti alla commemorazione per i 50 anni della morte di Sergio Ramelli, lo studente milanese ucciso nel 1975 da un gruppo di giovani di estrema sinistra legati ad Avanguardia Operaia, poi condannati negli anni Ottanta. Alla cerimonia era presente anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala. 🔗ilgiorno.it

Milano, saluti romani per 50° anniversario morte di Sergio Ramelli in via Paladini, da una finestra viene intonata “Bella Ciao” - VIDEO - Commemorato a Milano Sergio Ramelli a 50 anni dall’omicidio: saluti romani, tensioni per “Bella Ciao” e polemiche politiche. La Russa e Sala presenti nel pomeriggio Si è svolta come ogni anno in via Paladini, a Milano, la commemorazione per Sergio Ramelli, il militante del Fronte della Gioven 🔗ilgiornaleditalia.it

Il video dei saluti romani per Mussolini a Dongo, gli antifascisti rispondono cantando “Bella Ciao” - Questa mattina a Dongo (Como) un centinaio di neofascisti si sono trovati per commemorare, con saluti romani e fiori, la cattura e l'uccisione di Mussolini e altri 15 gerarchi fascisti avvenuta 80 anni fa. La contro manifestazione dell'Anpi ha risposto cantando "Bella Ciao" durante la chiamata del presente.Continua a leggere 🔗fanpage.it

