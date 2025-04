Il Vaticano è il paese che amo Per questo scendo in campo come papabile

questo significa che rispondo a tutti i requisiti necessari per poter essere eletto Papa. E non ritengo che delle usanze che risalgono al 1389 possano in alcun modo rispecchiare i tempi moderni, così mutati. 🔗 Ilfoglio.it - Il Vaticano è il paese che amo. Per questo scendo in campo come papabile Dunque, il 7 maggio parte il conclave. E da qui alla chiusura delle porte della Cappella Sistina, si gioca la vera partita: la campagna elettorale. A tal proposito: è consuetudine dal 1389 che il Collegio cardinalizio elegga Papa uno dei suoi membri, ma teoricamente non è necessario che sia un cardinale. I requisiti per essere eletti Papa sono: maschio, celibe, e battezzato. Umilmente, faccio notare che sono maschio, attualmente celibe, e sono stato battezzato – a dirla tutta anche comunicato e cresimato. Ho pure fatto il Giubileo a gennaio, confessato comunicato e passato sotto la Porta Santa: dunque godo di indulgenza plenaria, o detta volgarmente “ho fatto il concordato con il Signore”.significa che rispondo a tutti i requisiti necessari per poter essere eletto Papa. E non ritengo che delle usanze che risalgono al 1389 possano in alcun modo rispecchiare i tempi moderni, così mutati. 🔗 Ilfoglio.it

