Il tumore da 90 chili stasera su Real Time gallery

Reality “particolari” trasmessi da Real Time, troveremo da questa sera anche Il tumore da 90 🔗 Ascoltitv.it - Il tumore da 90 chili stasera su Real Time (gallery) Tra i tantiity “particolari” trasmessi da, troveremo da questa sera anche Ilda 90 🔗 Ascoltitv.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

“Ho perso 90 chili in 8 mesi eliminando zuccheri e carboidrati. Sto meglio e perfino il sudore è cambiato, ora è inodore”: la nuova vita dello chef Matteo Grandi - Perdere quasi 90 chili in 8 mesi? C’è chi ci è riuscito: è il caso dello chef stellato Matteo Grandi che al Corriere del Veneto racconta come ha fatto. “Mi sono reso conto che, fagocitato dalla vita e dagli impegni, avevo perso di vista il mio benessere, non solo per una questione estetica, ma soprattutto per la mia salute. Sono arrivato a pesare 185 chili, forse qualcosa in più, perché a un certo punto avevo smesso di pesarmi”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Lo chef stellato Matteo Grandi: “Io, goloso pentito, ho perso 90 chili in 8 mesi. E sono più lucido” - In queste ore è la star dei social, dove racconta come è riuscito a dimezzare la sua stazza grazie a una alimentazione diversa. “Il mio fisico era costantemente infiammato. Ho ritrovato energia e produttività” 🔗repubblica.it

Policlinico Foggia: rimosso un tumore addominale di 21 chili, “intervento chirurgico raro e complesso” Le condizioni della donna sono stabili - Di seguito un comunicato congiunto Policlinico Foggia-Università di Foggia: Presso il Policlinico Foggia, in data 10 aprile 2025, è stato eseguito un intervento chirurgico raro e complesso per la rimozione di un tumore addominale del peso di 21 kg. Il caso ha richiesto un’approfondita valutazione multidisciplinare, dal momento che è stato trattato dalla Struttura Complessa di Ginecologia e Ostetricia Universitaria I, in collaborazione con la Struttura Complessa di Chirurgia Generale Universitaria e con la Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione Universitaria del Policlinico Foggia. 🔗noinotizie.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Barcellona-Inter in tv: dove seguirla in chiaro e telecronisti; What’s Love?, film su Rai1: trama, attori e cast; Vietnam, l’uomo con il tumore che pesa 90 chili (video); Il tumore da 90 chili stasera su Real Time (gallery). 🔗Ne parlano su altre fonti

Il tumore da 90 chili stasera su Real Time (gallery) - Tra i tanti reality “particolari” trasmessi da Real Time, troveremo da questa sera anche Il tumore da 90 chili, in onda sùbito dopo L’uomo dai testicoli enormi e L’uomo senza pene. Si tratta della ... 🔗ascoltitv.it

Il tumore da 90 chili - È necessario attivare Javascript per poter visualizzare correttamente questa votazione. Hai Nguyen è stato costretto a rimanere a letto per sei anni, a causa di una delle masse tumorali più grandi del ... 🔗today.it