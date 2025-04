Il triste caso Lara Colturi | tra interessi economici e valori ormai smarriti

Lara Colturi in queste settimane con un malcelato fastidio, di fatto perché costretti per dovere di cronaca. Era parso infatti evidente sin da subito che la telenovela “torno o non torno?” era stata montata ad arte per raggiungere un accordo economico soddisfacente con la Federazione albanese, che puntualmente è arrivato.Tutti contenti, dunque, almeno nel clan Colturi e a Tirana, ma in fin dei conti anche in Italia. Improvvisamente, dopo decenni di totale e assoluto anonimato, l’Albania è diventata in effetti “una nazione che sta mostrando un interesse crescente per gli sport invernali“, come ci è stato raccontato, ed ora punterà anche a vincere una medaglia olimpica nello sci alpino tra gigante e slalom. 🔗 Oasport.it - Il triste caso Lara Colturi: tra interessi economici e valori ormai smarriti È finita come tutti ci saremmo aspettati, amici di OA Sport. Francamente, dobbiamo ammetterlo, abbiamo trattato la vicendain queste settimane con un malcelato fastidio, di fatto perché costretti per dovere di cronaca. Era parso infatti evidente sin da subito che la telenovela “torno o non torno?” era stata montata ad arte per raggiungere un accordo economico soddisfacente con la Federazione albanese, che puntualmente è arrivato.Tutti contenti, dunque, almeno nel clane a Tirana, ma in fin dei conti anche in Italia. Improvvisamente, dopo decenni di totale e assoluto anonimato, l’Albania è diventata in effetti “una nazione che sta mostrando un interesse crescente per gli sport invernali“, come ci è stato raccontato, ed ora punterà anche a vincere una medaglia olimpica nello sci alpino tra gigante e slalom. 🔗 Oasport.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su altri siti se ne discute

Le fonti albanesi sul caso Lara Colturi: “Potrebbe stare ferma un anno” - Non ci sono ancora certezze riguardo il futuro di Lara Colturi: dall’Albania è rimbalzata la notizia di un possibile addio della sciatrice per gareggiare con l’Italia, ma se da un lato ci sarebbe la richiesta ufficiale del cambio di nazionalità, dall’altro il Comitato Olimpico Nazionale Albanese non avrebbe ancora dato il proprio nulla osta. C’è tempo fino al 1° maggio perché ciò avvenga, poi la FIS chiuderà il periodo utile per il cambio di bandiera: c’è la necessità che entrambe le Federazioni diano il proprio consenso affinché l’atleta possa immediatamente gareggiare sotto la nuova ... 🔗oasport.it

Puppo: “Tyra Grant? Caso simile a Lara Colturi. Di Vasamì mi impressiona un fondamentale” - In scena uno dei tornei più importanti sulla terra rossa: scattato il Masters 1000 di Madrid che è un combined, con in campo sia uomini che donne. Andiamo a scoprirlo nel dettaglio con le parole di Dario Puppo a Tennismania. Parlando del tabellone di Madrid: “Non penso che Zverev, nonostante la fiducia che abbia preso vincendo Monaco, riesca a venire fuori da un tabellone durissimo che ha tra ottavi e quarti. 🔗oasport.it

Lara Colturi torna a gareggiare per l’Italia? Ecco le novità - L’Italia ci prova per Lara Colturi. La Federazione Italiana Sport Invernali sta provando in extremis a riportare sotto la sua bandiera la classe 2006 nata a Torino e naturalizzata albanese da maggio 2022. L’ostacolo è il nullaosta che la Federazione albanese dovrebbe concedere entro il primo maggio. Fino alla stagione appena conclusa, Colturi ha gareggiato in Coppa del mondo Mondiali con i colori dell’Albania salendo anche tre volte sul podio. 🔗sportface.it

Approfondimenti da altre fonti

Il caso di Lara Colturi: l'Italia perde un talento atteso, la piemontese correrà per l'Albania; Il triste caso Lara Colturi: tra interessi economici e valori ormai smarriti. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Caso Colturi, parlano mamma Daniela e papà Alessandro: "L'Albania ci concede piena libertà gestionale" - Dopo l'ufficialità di (almeno) un'altra stagione da correre sotto bandiera albanese, Daniela Ceccarelli e Alessandro Colturi, che seguono personalmente Lara da sempre ... 🔗neveitalia.it

Lara Colturi continua con l’Albania/ Accordo raggiunto: per ora niente Italia, poi… (30 aprile 2025) - Lara Colturi continua con l'Albania: la diciottenne torinese ha trovato l'accordo con la federazione per la prossima stagione, poi si vedrà. 🔗ilsussidiario.net

I genitori di Lara Colturi: “Albania ha interesse per gli sport invernali. Nostra figlia nelle migliori condizioni possibili” - Non ci sarà nessuna modifica di passaporto sportivo per Lara Colturi: la sciatrice continuerà a gareggiare per l'Albania. Si era vociferato di un ... 🔗oasport.it