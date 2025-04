Il Tribunale apre due uffici decentrati anche a Vignola e Guiglia

Tribunale.Prosegue il processo di. 🔗 Modenatoday.it - Il Tribunale apre due uffici decentrati anche a Vignola e Guiglia Una maggiore efficienza nei rapporti tra il sistema-giustizia ed i cittadini attraverso l’implementazione di sinergie che consentano di beneficiare dell’erogazione di servizi giudiziari senza la necessità di recarsi presso la cancelleria del.Prosegue il processo di. 🔗 Modenatoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su altri siti se ne discute

Nuovi uffici del Tribunale, si avvicina il giorno dell’apertura - Questione ancora di qualche settimana, affinché il personale dedicato termini la formazione, e anche a Mirandola e Finale Emilia verranno aperti due Uffici di prossimità del Tribunale di Modena. A Mirandola troverà sede presso gli uffici dei Servizi Demografici. Le attività previste includono l’informazione e l’orientamento sulle procedure giudiziarie, in particolare in materia di volontaria giurisdizione (amministrazione di sostegno, interdizioni e inabilitazioni, accettazioni e rinunce di eredita`, formazione di inventari) e istituti di protezione giuridica (tutele, curatele, ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Sul fascicolo in Tribunale c'era scritta la parola "negro": avvocato sospeso per due mesi - Arriva una sospensione di sessanta giorni dall'esercizio della professione di avvocato per aver scritto la parola “negro” su una cartellina per raccogliere i documenti. Questa è la sanzione disciplinare comminata dal Consiglio nazionale forense, una decisione di secondo grado. A rendere nota la... 🔗ravennatoday.it

La parola "negro" scritta su un fascicolo tirato fuori in tribunale, avvocato sospeso per due mesi - Sessanta giorni di sospensione dall'esercizio della professione di avvocato per aver scritto la parola “negro” su una cartellina di quelle in uso per raccogliere i documenti. E' la sanzione disciplinare comminata dal Consiglio nazionale forense, una decisione di secondo grado. A rendere nota la... 🔗forlitoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Il Tribunale apre due uffici decentrati anche a Vignola e Guiglia; Giustizia a domicilio, a Carpi apre l’Ufficio di Prossimità del Tribunale; TRIBUNALE MODENA, APRE ANCHE A CARPI L’UFFICIO DI PROSSIMITA’; Si apre l’anno giudiziario del Tribunale ecclesiastico: cerimonia a Reggio Calabria. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

TRIBUNALE MODENA, GIUSTIZIA A DOMICILIO DEL CITTADINO. NUOVI UFFICI DI PROSSIMITA’ - Nel video l’intervista a: – Alberto Izzo, Presidente del Tribunale di Modena – Emilia Muratori, Sindaca di Vignola – Avv. Roberto Mariani, Presidente Ordine degli Avvocati Modena Saranno attivati due ... 🔗tvqui.it

Uffici come case: a maggio delibera in Consiglio - L'assessore alle politiche abitative Francesca Maletti a La Pressa conferma il prossimo via libera a due provvedimenti per fronteggiare l'emergenza casa: 'Nuovo regolamento agenzia casa, protocollo co ... 🔗lapressa.it

Tribunale, stop al servizio portineria: niente fondi dal Ministero per gli stipendi dei due dipendenti comunali - PADOVA - Il tribunale ... I due dipendenti comunali, nella loro postazione all'interno del palazzo di giustizia davanti all'ingresso, per anni hanno fornito informazioni a chi cercava gli uffici ... 🔗ilgazzettino.it