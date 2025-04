Il tifo di Sangalli per Zuppi i possibili voti a Becciu e altre pillole del giorno

Becciu almeno tre voti possa prenderli, al Conclave. Perché se lui, “spintaneamente”, alla fine ha “deciso” di ritirarsi, nessuno vieta di eleggerlo. «È stato trattato male», affermano a mezza bocca alcuni cardinali, promettendo vendetta. Anche perché «se inizi a escludere uno di noi con un semplice pezzo di carta, puoi comodamente farli fuori tutti». Se il numero dei voti per Becciu sarà più alto delle previsioni, il segnale andrà preso sul serio e qualcuno dovrà preoccuparsi.Il cardinale Angelo Becciu e, sullo sfondo, una foto di papa Francesco (foto Imagoeconomica).Il papabile che sta a cuore alla comunità gayPapa Francesco parlava maldestramente di «frociaggine», in senso ovviamente dispregiativo, eppure tra i cardinali papabili è spuntato anche un nome che sta a cuore alla comunità gay della Capitale. 🔗 Lettera43.it - Il tifo di Sangalli per Zuppi, i possibili voti a Becciu e altre pillole del giorno Dicono che il cardinale Angeloalmeno trepossa prenderli, al Conclave. Perché se lui, “spintaneamente”, alla fine ha “deciso” di ritirarsi, nessuno vieta di eleggerlo. «È stato trattato male», affermano a mezza bocca alcuni cardinali, promettendo vendetta. Anche perché «se inizi a escludere uno di noi con un semplice pezzo di carta, puoi comodamente farli fuori tutti». Se il numero deipersarà più alto delle previsioni, il segnale andrà preso sul serio e qualcuno dovrà preoccuparsi.Il cardinale Angeloe, sullo sfondo, una foto di papa Francesco (foto Imagoeconomica).Il papabile che sta a cuore alla comunità gayPapa Francesco parlava maldestramente di «frociaggine», in senso ovviamente dispregiativo, eppure tra i cardinali papabili è spuntato anche un nome che sta a cuore alla comunità gay della Capitale. 🔗 Lettera43.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su altri siti se ne discute

Papa Francesco è morto, i possibili successori: gli italiani Zuppi, Parolin e Filoni, ma anche nomi internazionali - Con la morte di Papa Francesco, in Vaticano si apre ufficialmente la ricerca di un nuovo Pontefice. Tanti i nomi in ballo, internazionali ma anche (e soprattutto) italiani. Da tenere i... 🔗quotidianodipuglia.it

Papa Francesco morto, i possibili successori: gli italiani Zuppi, Parolin e Filoni, ma anche nomi internazionali - Con la dipartita di Papa Francesco, in Vaticano si apre ufficialmente la ricerca di un nuovo Pontefice. Tanti i nomi in ballo, internazionali ma anche (e soprattutto) italiani. Da tenere i... 🔗ilmessaggero.it

Chi prenderà il posto di Papa Francesco? Dagli italiani Zuppi e Parolin al congolese Besungu, ecco i possibili successori - Secondo Sergio Mattarella, la morte di Papa Francesco crea «un grave vuoto», per il mondo della Chiesa Cattolica e non solo. Oggi è il giorno del dolore per milioni di fedeli sparsi in tutto il mondo e tra pochi giorni, con ogni probabilità il 30 aprile, sarà il momento delle esequie. A quel punto, però, bisognerà iniziare a discutere di chi sarà chiamato a colmare quel «grave vuoto» evocato dal Capo dello Stato. 🔗open.online

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il tifo di Sangalli per Zuppi, i possibili voti a Becciu e altre pillole del giorno. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Il tifo di Sangalli per Zuppi, i possibili voti a Becciu e altre pillole del giorno - Sergio D’Antoni (foto Imagoeconomica). Sangalli tifa per Zuppi Seratona romana per gli 80 anni di Confcommercio, nell’Auditorium Parco della Musica. Anche il presidente della Repubblica Mattarella ha ... 🔗lettera43.it

Cardinal Zuppi, possibile futuro Papa, e quell’aneddoto sullo scudetto della Roma - Tra i nomi che circolano con più insistenza come possibili successori di Papa Francesco, spicca quello del cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI. Uomo dal profilo ... 🔗la7.it

Chi è Matteo Maria Zuppi, il presidente della Cei tra i possibili successori di Papa Francesco - Parliamo di Matteo Maria Zuppi, romano de Roma e 70 anni l’11 ottobre prossimo, il quale è attuale presidente della Conferenza Episcopale Italiana, l’organismo che racchiude i vescovi ... 🔗affaritaliani.it