Il terrore di chi è scampato alla strage di Monreale e il killer confessa | Avevo paura ho svuotato il caricatore

Urla, gente che scappa, tavolini e sedie che volano per aria, colpi di pistola sparati a più riprese, al ritmo di 4 o 5 alla volta, ragazzi insanguinati che chiedono aiuto, un altro a terra che viene soccorso dagli amici, scooter che sfrecciano e persino una donna con una bambina che si allontana.

«Io vivo per miracolo». Parla il 16enne scampato alla strage di Monreale. Caccia ai complici di Calvaruso (che perde l’avvocato) - «Mi hanno sparato in testa. Non ho visto chi ha sparato, ho solo sentito i colpi. Sono vivo per miracolo». È la drammatica testimonianza resa oggi a TgCom24 dal ragazzo di 16 anni scampato al peggio dopo la sparatoria di sabato notte in piazza a Monreale. Il giovane, ricoverato all’ospedale Ingrassia, ha una ferita alla testa ma non è in pericolo di vita. Assicura di non aver partecipato alla rissa poi sfociata nella micidiale faida armata. 🔗open.online

Strage di Monreale, resta in carcere il giovane dello Zen: il mistero delle armi e la caccia ai complici - Ha pianto a dirotto e ha chiesto perdono alle famiglie delle vittime, ha ammesso di aver sparato sabato notte a Monreale, ma anche di "non aver capito niente" perché, in mezzo alla rissa, si sarebbe ritrovato addosso diverse persone: il gip Ivana Vassallo, dopo l'interrogatorio di garanzia... 🔗palermotoday.it

Monreale, chi sono le tre giovani vittime del sabato di terrore: spari tra la folla - Notte di sangue nel cuore di Monreale, in provincia di Palermo. Una lite scoppiata per futili motivi si è trasformata in tragedia: una sparatoria ha causato la morte di tre giovani, lasciando la comunità sconvolta. È successo in piazza Duomo, in pieno centro storico, davanti agli occhi attoniti di almeno un centinaio di persone. La dinamica della tragedia: dalla lite agli spari Secondo una prima ricostruzione, tutto è iniziato con una rissa all’esterno di una pizzeria tra due gruppi di giovani, uno proveniente da Palermo e l’altro da Monreale. 🔗notizieaudaci.it

Monreale: i rimproveri, la lite, gli spari. Cosa è successo? Un 16enne scampato alla morte per tre centimetri - Monreale, due gruppi scatenano il Far West davanti a cento persone. Tre giovani uccisi e due feriti. Fermato un ragazzo di 19 anni di Palermo ... 🔗corriere.it

La strage di Monreale: un racconto drammatico di una notte di violenza - Una notte di violenza ha scosso Monreale, un comune alle porte di Palermo, dove tre giovani hanno perso la vita in una sparatoria che ha lasciato la comunità in stato di shock. Un audio diffuso su ... 🔗notizie.it

