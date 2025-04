Il teatro che unisce | a Sant’Angelo va in scena il sogno di Oz

sogno di Oz" con protagonisti ragazzi con Disturbo dello Spettro Autistico. Appuntamento il 3 maggio alle ore 17.00 presso il Centro Sociale Don Bruno Mariani per lo spettacolo promosso dall'ASL di Avellino, diretta dal dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante, nell'ambito del Progetto "Sipario" della UOC Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza, direttore dott. Domenico Dragone.Nove ragazzi autistici, a partire dai 13 anni, metteranno in scena, sotto la regia di Katia Cogliano, una lettura teatralizzata ispirata al celebre romanzo. Grazie alla sinergia tra ASL, RTI Autismo, Comune di Sant'Angelo dei Lombardi e al supporto dei terapisti e del personale ASL con i tecnici della riabilitazione psichiatrica Maria Carfagni e Rosa Gisonna, l'assistente sociale Maria Gatta e Antonio Nivone, è stato possibile sperimentare un percorso di crescita appassionante e inclusivo per ragazzi e ragazze impegnati alla scoperta del meraviglioso mondo del teatro.

