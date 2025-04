Il tango incontra l' arte alla Cattedral dell' Immagine di Firenze

arte e musica si fondono: dalle ore 19:30 alle 23:30, la Cattedrale dell’Immagine (Piazza Santo Stefano 5, Firenze) ospita un evento esclusivo di Neotango, in occasione della mostra immersiva “Inside Matisse”. I tangueros saranno invitati a ballare tra luce, colore e. 🔗 Firenzetoday.it - Il tango incontra l'arte alla Cattedral dell'Immagine di Firenze Una serata straordinaria dovee musica si fondono: dalle ore 19:30 alle 23:30, la(Piazza Santo Stefano 5,) ospita un evento esclusivo di Neo, in occasionea mostra immersiva “Inside Matisse”. I tangueros saranno invitati a bre tra luce, colore e. 🔗 Firenzetoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Magie a Santa Caterina del Sasso. La grafica incontra l’arte sacra - Prosegue il dialogo tra arte antica e contemporanea a Santa Caterina del Sasso. Un percorso che all’eremo di Leggiuno è cominciato da diversi mesi, con la recente mostra che ha visto protagonista il presepe in ceramica di Antonia Campi e la precedente esposizione di fotografie di Elisabeth Euvrard “À pied”. Questo weekend prende il via una nuova esibizione, di portata spaziale più ampia, che non coinvolge solamente la sala espositiva ma si espande anche negli edifici sacri e nella sala capitolare. 🔗ilgiorno.it

L'arte incontra l'intelligenza artificiale: "Necessario reimparare a sognare" - Quando nel 1827 nacque la fotografia, in molti gridarono con sdegno alla fine della pittura, non immaginando nuove strade espressive che diedero invece origine a movimenti come l’espressionismo e il surrealismo. Oggi, con l’intelligenza artificiale, emergono timori simili riguardo alla creatività... 🔗udinetoday.it

Il Campidoglio incontra l’Asia: Commercio, Cultura, Innovazione e Arte al Centro del Dibattito - Roma si prepara ad accogliere un evento di rilievo internazionale: “Il Campidoglio incontra l’Asia”, un convegno esclusivo che esplorerà le relazioni tra l’Europa e i principali Paesi asiatici: Thailandia, Giappone, India, Vietnam e Cina. L’incontro, organizzato dall’agenzia di comunicazione Incandenza, in collaborazione con il Comune di Roma, il Ministero degli Affari Esteri e le Ambasciate […] 🔗periodicodaily.com

Approfondimenti da altre fonti

Il tango incontra l'arte alla Cattedral dell'Immagine di Firenze. 🔗Cosa riportano altre fonti