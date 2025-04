Lanazione.it - Il suono antico degli scalpellini. L’arte di scolpire la pietra serena

C’erano un tempo gli: quando camminavi il loro tipico rumore li annunciava all’angolo di strada.dellorichiede pazienza, dedizione e un occhio attento ai dettagli. La foto di Augusto Mattioli si perde nel tempo: trent’anni fa? Non sappiamo da cosa e chi sono stati sostituti: probabilmente da qualche macchina che sa il fatto suo, che si accende e subito assaggia la. Ma vuoi mettere l’uomo? Lo scalpello era lo strumento della creatività, della pazienza e della perseveranza. Ogniera diversa dall’altra. Oggi sono lisce, troppo perfette. Loro sapevano cogliere la forma nascosta dellae renderla visibile.Ci potevi camminare sopra e sentire sotto il piede tutto il peso della storia, della rugosa volontà del tempo. Una volta mi è capitato di assistere fin dall’inizio al loro lavoro: si sedevano lenti con un cuscino sotto le forme e guardavano la, la studiavano oltre gli spessi occhiali, ci parlavano a bassa voce, sembravano spiegargli come fosse bella, come una donna che si è trascurata per troppo tempo e che l’amore e il trucco la riportano al passato splendore. 🔗 Lanazione.it