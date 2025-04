Il summit Meloni-Erdogan Cooperazione e affari | interscambio a 40 miliardi

Meloni è stata quasi più ministra degli Esteri che premier. Il ’coronamento’ è l’incontro con il leader turco Recep Tayyip Erdogan. Si sono visti ieri a Villa Doria Pamphilj per il quarto vertice intergovernativo: ottima intesa, tanto che nella dichiarazione congiunta il presidente accetta di buon grado che venga inserita anche la difesa dei diritti umani tra i pilastri della Nazioni Unite (oltre a pace, sicurezza e sviluppo) da tutelare. Nel giro Meloniano salutano la novità come un successo anche perché per tutto il giorno la sinistra aveva martellato sul caso dell’arresto per corruzione del sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, rinfacciando alla premier di non insistere su quella nota dolente. 🔗 Quotidiano.net - Il summit Meloni-Erdogan. Cooperazione e affari: interscambio a 40 miliardi A Palazzo Chigi lo considerano una specie di "ciliegina sulla torta" a coronamento di settimane in cui Giorgiaè stata quasi più ministra degli Esteri che premier. Il ’coronamento’ è l’incontro con il leader turco Recep Tayyip. Si sono visti ieri a Villa Doria Pamphilj per il quarto vertice intergovernativo: ottima intesa, tanto che nella dichiarazione congiunta il presidente accetta di buon grado che venga inserita anche la difesa dei diritti umani tra i pilastri della Nazioni Unite (oltre a pace, sicurezza e sviluppo) da tutelare. Nel giroano salutano la novità come un successo anche perché per tutto il giorno la sinistra aveva martellato sul caso dell’arresto per corruzione del sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, rinfacciando alla premier di non insistere su quella nota dolente. 🔗 Quotidiano.net

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Usa-Russia: patto sull’Ucraina. E per gli affari. Lavrov attacca Zelensky. Macron convoca nuovo summit a Parigi - Patto per l'Ucraina. O sulla pelle dell'Ucraina? E' quello stabilito nei colloqui Usa-Russia a Riad, i primi dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina dopo anni di gelo. Basta leggere le condizioni concordate - secondo il dipartimento di Stato americano - dalle due delegazioni, entrambe soddisfatte dell'esito: "Nominare i rispettivi team di alto livello per iniziare a lavorare su un percorso per porre fine al conflitto in Ucraina al più presto in un modo che sia durevole, sostenibile e accettabile da tutte le parti", ma anche "normalizzare" le relazioni diplomatiche e "gettare le basi per una ... 🔗.com

Sostegno a Kiev, Meloni partecipa a video-summit dei “volenterosi” - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni partecipa al summit in videoconferenza organizzato dal primo ministro britannico Keir Starmer 🔗imolaoggi.it

Confindustria avvia Opa totalitaria per delisting de Il Sole 24 Ore da Piazza Affari - Confindustria lancia una Opa totalitaria finalizzata al delisting del gruppo editoriale Il Sole 24 Ore, che lascerà quindi Piazza Affari. L'offerta prevede un premio del 42,54% rispetto al valore delle azioni registrato l'8 aprile. "Il Sole 24 Ore, come recita il suo statuto, è insieme istituzione, anima civile e culturale dell'Italia. E' nello spirito dello statuto che oggi il Consiglio Generale di Confindustria, all'unanimità, ha deciso di rinnovare il suo impegno investendo su questa istituzione del Paese in un momento in cui le imprese e gli imprenditori italiani stanno affrontando ... 🔗quotidiano.net

Su questo argomento da altre fonti

Il summit Meloni-Erdogan. Cooperazione e affari: interscambio a 40 miliardi; In corso il bilaterale Meloni-Erdogan a Roma, obiettivo del vertice è rafforzare la cooperazione; Domani forum Italia- Turchia e vertice tra Meloni e il premier turco Erdogan. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il summit Meloni-Erdogan. Cooperazione e affari: interscambio a 40 miliardi - La premier incontra il presidente turco, firmati nove accordi commerciali. Ribadito l’aiuto all’Ucraina. E strategia comune sull’immigrazione irregolare. 🔗quotidiano.net

Uniti su affari e Ucraina, e pazienza per la democrazia. Cosa c'è in ballo tra Meloni e Erdogan - Mentre in patria Erdogan porta l'attacco alla democrazia a un livello senza precedenti, a Roma ha chiuso con la premier una serie di corposi accordi, ... 🔗huffingtonpost.it

Meloni incontra Erdogan: rafforzata la cooperazione commerciale fra i due Paesi - Si punta a un nuovo obiettivo di interscambio di 40 miliardi di euro. Numerosi accordi siglati nel campo dell'industria e della difesa, cooperaizione coinvolgerà anche l'energia ... 🔗finanza.repubblica.it