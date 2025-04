Il silenzio non basta | Acerra merita coerenza non ipocrisia istituzionale

Ieri nel Consiglio Comunale di Acerra si sono osservati due minuti di silenzio.Uno per Papa Francesco, l'altro per Immacolata D'Anna, vittima di un efferato femminicidio consumato sul nostro territorio. Due momenti solenni, sì. Ma profondamente ipocriti.Il silenzio, se non è accompagnato da coerenza, scelte coraggiose e azioni concrete, è solo una messa in scena, una maschera buona per lavarsi la coscienza.Papa Francesco, ha rappresentato fino all'ultimo istante un faro di pace, giustizia sociale, voce a difesa del creato, denuncia contro le guerre, il massacro dei civili a Gaza, la barbarie in Ucraina e in ogni angolo del mondo.

