Il sarto che ha vestito gli ultimi tre Papi | Bergoglio mi diede del ladro quando gli dissi il prezzo di una fascia

sartoria ecclesiastica Mancinelli a Borgo Pio, a Roma, sta preparando l'abito per il nuovo Pontefice. Intervistato da La Repubblica, il sarto rivela: "Ho vestito gli ultimi tre Papi, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco, ho realizzato per loro tanti abiti, ma è la prima volta che preparo la talare per un nuovo Papa. Speriamo che sia come Francesco, un grande Pontefice ma anche un uomo semplice, familiare, che non teneva le distanze".Mancinelli ha deciso di utilizzare la stessa stoffa che piaceva a Papa Francesco: "Nulla di pregiato, lana leggera e terital che non si sgualcisca facilmente. Lui non amava le cose costose. Certe volte mi metteva in difficoltà. Mi diceva: 'Pensaci tu'.

