Il russo Gulin? Suc***a! e il gesto osceno | follia in campo finisce malissimo

osceno del russo Svyatoslav Gulin, impegnato nel primo turno del torno M25 del circuito ITF a Sabadell, in Spagna.Davanti al padrone di casa Alejo Sanchez Quilez, il 22enne attualmente numero 407 al mondo vince il primo set 7-5, perde il secondo 6-3 per poi mettere in ghiaccio il terzo. Sul 4-0, va a segno grazie a un errore del suo avversario, che spedisce oltre la linea la risposta, e si abbandona alla follia. Prima un urlo liberatorio, poi il grido rivolto all'arbitro di sedia: "Tu! Chupa me". In spagnolo, forse per farsi capire meglio da tutti i presenti. La traduzione è abbastanza intuitiva, e in ogni caso irriferibile. E corroborata da un gesto inequivocabile. 🔗 Liberoquotidiano.it - Il russo Gulin? "Suc***a!", e il gesto osceno: follia in campo, finisce malissimo Stava stravincendo, poi ha pensato bene di perdere testa, controllo e lingua e farsi squalificare. Rischia di passare alla (piccola) storia del tennis lo sfogodelSvyatoslav, impegnato nel primo turno del torno M25 del circuito ITF a Sabadell, in Spagna.Davanti al padrone di casa Alejo Sanchez Quilez, il 22enne attualmente numero 407 al mondo vince il primo set 7-5, perde il secondo 6-3 per poi mettere in ghiaccio il terzo. Sul 4-0, va a segno grazie a un errore del suo avversario, che spedisce oltre la linea la risposta, e si abbandona alla. Prima un urlo liberatorio, poi il grido rivolto all'arbitro di sedia: "Tu! Chupa me". In spagnolo, forse per farsi capire meglio da tutti i presenti. La traduzione è abbastanza intuitiva, e in ogni caso irriferibile. E corroborata da uninequivocabile. 🔗 Liberoquotidiano.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Grande Fratello, Zeudi riceve informazioni dall’esterno: il gesto dei fan - Grande Fratello, i fan mettono Zeudi Di Palma in guardia da Shaila Gatta: arriva la segnalazione e la rivelazione Grande Fratello, Zeudi Di Palma è stata messa in guardia dai fan da Shaila Gatta. Il fandom dell’ex Miss Italia si è unito per poter fare arrivare in Casa un messaggio forte e chiaro. Shaila Gatta da quando Zeudi è riuscita a conquistare un posto tra i finalisti ha iniziato a criticarla per i suoi atteggiamenti rompendo l’amicizia. 🔗361magazine.com

L’ultimo gesto d’amore di Papa Francesco prima della scomparsa - Nel giorno in cui il mondo si prepara a dare l’ultimo saluto a Papa Francesco, c’è chi ne custodisce con commozione il ricordo più umano e silenzioso. Monsignor Benoni Ambarus, vescovo delegato alla carità e alle carceri, racconta con voce rotta l’infinita dedizione del Pontefice per chi vive dietro le sbarre. «Fino a pochi giorni fa si trascinava con fatica nel carcere di Regina Coeli, solo per far sentire la sua voce accanto a chi viene dimenticato. 🔗thesocialpost.it

Grande Fratello, l'assurdo gesto del fandom di Zeudi Di Palma, la raccolta per donarle il montepremi di 50 mila euro - Le fan di Zeudi Di Palma si stanno mobilitando in massa per la loro beniamina, arrivata quinta classificata nel reality show del Grande Fratello. 🔗comingsoon.it

Se ne parla anche su altri siti

Il tennista russo impazzisce, fa atti osceni, urla parolacce all'arbitro e viene squalificato - Svyatoslav Gulin, n. 407 al mondo, ha perso la testa durante un incontro nel torneo Itf M25 di Sabadell, in Spagna. Il russo stava vincendo 4-0 nel terzo e decisivo set contro il tennista di casa Alej ... 🔗repubblica.it

Tennis hot in Spagna: gesti osceni e imprecazioni contro l'arbitro - Il tennista russo Svyatoslav Gulin, in vantaggio 4-0, perde la testa e si fa squalificare per gesti osceni contro l'arbitro durante il torneo M25 del circu ... 🔗libero.it

Gulin impazzisce e inizia a fare gesti osceni all’arbitro, scene mai viste: “Tu, chupa! Sì, chupa” - Inspiegabile sciocchezza di Svyatoslav Gulin che si è fatto squalificare quando era ad un passo dalla vittoria ... 🔗fanpage.it