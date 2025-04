Il ritorno del bob anni 90 | trendy e pratico è il taglio capelli della Primavera Estate 2025

taglio capelli della PrimaveraEstate 2025 è il bob che si ispira agli anni Novanta: è tornato di moda, anzi è il must have di stagione da copiare. 🔗 Ilè il bob che si ispira agliNovanta: è tornato di moda, anzi è il must have di stagione da copiare. 🔗 Fanpage.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Il bob del 2025: ritorno agli anni ’90 con un twist glossy e moderno - Tra nostalgia e innovazione, il bob con riga laterale conquista la scena. Voluminoso, lucente e impeccabile, il must-have per un look sofisticato e contemporaneo e GHD sa come replicarlo Con l’arrivo della bella stagione, l’universo dell’hair styling si prepara a sfoggiare una nuova ondata di tendenze, e il 2025 promette di essere un anno di grande dinamismo. I trend si rifanno agli anni ’90, ma con un twist moderno che rende il tutto più contemporaneo e audace. 🔗361magazine.com

Cup bob: il taglio corto più cool del momento è un omaggio agli anni ‘90 - Il bob continua a dominare le tendenze capelli e, proprio quando pensavamo di aver visto ogni sua variante, ecco arrivare il cup bob. Questo nuovo taglio ultra chic sta conquistando sempre più fan grazie alla sua forma strutturata e alla sua capacità di valorizzare i lineamenti con un tocco retrò ma incredibilmente moderno. Cos’è il cup bob? Il cup bob è un caschetto corto, tagliato quasi a pari altezza del mento, pensato per abbracciare i contorni del viso – da qui il nome “cup”, che richiama la forma arrotondata di una tazza. 🔗metropolitanmagazine.it

Fascino anni 90, mood rock and roll: il boxie haircut, ibrido tra pixie cut e bob, è il taglio di tendenza che regala personalità e grinta - Sull’onda del revival dello stile anni 90, arriva un taglio capelli destinato a incrementare all’istante il fattore nostalgia, il boxie haircut. Per chi cerca un taglio corto che unisca carattere e spensieratezza, il boxie haircut è la risposta: nasce dall’incontro tra il bob e il pixie e si distingue per le sue linee decise e per il fascino un po’ rock’n’roll. Ideale per chi vuole osare un corto senza rinunciare alla femminilità, il boxie è già l’ossessione delle ragazze più cool. 🔗iodonna.it

Ne parlano su altre fonti

Il ritorno del bob anni 90: trendy e pratico, è il taglio capelli della Primavera/Estate 2025; Ritorno al Futuro, Bob Gale: «Non ci sarà mai nessun sequel, prequel o spin-off»; Boy Bob: il taglio trendy ispirato agli anni ’90; I tagli di capelli di tendenza del 2025 sono una lezione di eleganza senza tempo. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Il ritorno del bob anni 90: trendy e pratico, è il taglio capelli della Primavera/Estate 2025 - Il taglio capelli della Primavera/Estate 2025 è il bob che si ispira agli anni Novanta: è tornato di moda, anzi è il must have di stagione da copiare ... 🔗fanpage.it

Il bob del 2025: ritorno agli anni ’90 con un twist glossy e moderno - Con l’arrivo della bella stagione, l’universo dell’hair styling si prepara a sfoggiare una nuova ondata di tendenze, e il 2025 promette di essere un anno di grande dinamismo. I trend si rifanno agli a ... 🔗361magazine.com

Il bob è protagonista sulle passerelle Primavera/Estate 2025 - La Primavera/Estate 2025 vede protagonista un taglio che ha spopolato un bel po' di anni fa e che in realtà, non se ne è mai andato per davvero. 🔗youmedia.fanpage.it