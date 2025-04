Il rider che non consegnava cibo ma droga | arrestato 29enne con 22 dosi

consegnava pizza o cibo ordinato tramite il servizio delivery. Ai clienti portava a domicilio dosi di droga, nascoste all'interno di un borsone utilizzato per custodire alimenti.Un ragazzo di 29 anni, di origini peruviane, è stato arrestato dalla polizia di Stato nella serata di martedì. 🔗 Milanotoday.it - Il rider che non consegnava cibo ma droga: arrestato 29enne con 22 dosi Nonpizza oordinato tramite il servizio delivery. Ai clienti portava a domiciliodi, nascoste all'interno di un borsone utilizzato per custodire alimenti.Un ragazzo di 29 anni, di origini peruviane, è statodalla polizia di Stato nella serata di martedì. 🔗 Milanotoday.it

