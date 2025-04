Il regista di Thunderbolts* affronta il tema del recasting di Sentry

regista di Thunderbolts*, Jake Schreier, parla del recasting del ruolo di Sentry e di come questo abbia influenzato lo sviluppo del film. In un’intervista con Fortress of Solitude per promuovere il prossimo blockbuster Marvel, il regista ha parlato della sostituzione di Steven Yeun con Lewis Pullman per interpretare Sentry. In particolare, a Schreier è stato chiesto se fossero state apportate modifiche significative al personaggio dopo il cambio di cast. Ha risposto che non c’erano state molte modifiche alla sceneggiatura prima di approfondire il processo seguito da Pullman per entrare nel personaggio. Ha lavorato a lungo con l’attore per definire l’approccio migliore per il film. “Dal punto di vista della scrittura, non molto. Credo che ciò che si voglia fare con un attore sia esplorare i punti di connessione che trova con quel personaggio, e quindi è stato un processo nuovo con Lewis, che è così aperto e così impegnato a comprendere tutti i livelli di quel personaggio“, ha detto Schreier. 🔗 Metropolitanmagazine.it - Il regista di Thunderbolts* affronta il tema del recasting di Sentry Ildi, Jake Schreier, parla deldel ruolo die di come questo abbia influenzato lo sviluppo del film. In un’intervista con Fortress of Solitude per promuovere il prossimo blockbuster Marvel, ilha parlato della sostituzione di Steven Yeun con Lewis Pullman per interpretare. In particolare, a Schreier è stato chiesto se fossero state apportate modifiche significative al personaggio dopo il cambio di cast. Ha risposto che non c’erano state molte modifiche alla sceneggiatura prima di approfondire il processo seguito da Pullman per entrare nel personaggio. Ha lavorato a lungo con l’attore per definire l’approccio migliore per il film. “Dal punto di vista della scrittura, non molto. Credo che ciò che si voglia fare con un attore sia esplorare i punti di connessione che trova con quel personaggio, e quindi è stato un processo nuovo con Lewis, che è così aperto e così impegnato a comprendere tutti i livelli di quel personaggio“, ha detto Schreier. 🔗 Metropolitanmagazine.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

Mister Movie | Thunderbolts: Perché Zemo NON è nel team? Il regista svela i segreti del film Marvel! - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.mistermovie.it. Scopri perché il Barone Zemo, membro fondatore nei fumetti, è stato escluso dal film Thunderbolts! Analisi, teorie dei fan e retroscena esclusivi. 🔗mistermovie.it

Il regista di Daredevil: Born Again affronta la teoria sulla morte di Foggy Nelson - La morte di Foggy Nelson (Elden Henson) è l’evento scatenante di Daredevil: Born Again. Pochi minuti dopo l’inizio della prima puntata, Bullseye (Wilson Bethel) ha sparato e ucciso Foggy al Josie’s Bar di Hell’s Kitchen. Daredevil (Charlie Cox) ha vendicato Foggy picchiando e quasi uccidendo Bullseye, che è stato poi condannato per 11 capi d’imputazione per omicidio di primo grado e condannato all’ergastolo senza possibilità di libertà vigilata. 🔗metropolitanmagazine.it

Thunderbolts*: il regista spiega il motivo dell'assenza del Barone Zemo - Il regista del film Thunderbolts*, il prossimo tassello del MCU, ha spiegato perché i fan non rivedranno in azione il Barone Zemo. Nel film Thunderbolts, il prossimo progetto targato MCU, non sarà presente il Barone Zemo, interpretato da Daniel Bruhl. Il regista Jake Schreier, in una nuova intervista, ha spiegato i motivi di questa assenza. L'assenza del villain Il filmmaker ha raccontato che il personaggio interpretato da Daniel Brühl, seppur molto apprezzato dai fan del Marvel Cinematic Universe, non è mai stato presente nella storia. 🔗movieplayer.it

Approfondimenti da altre fonti

«Siamo outsider»: il cast e il regista di Thunderbolts* ci raccontano la nuova squadra di antieroi Marvel; Captain America 4, ecco Ross Thunderbolt di Harrison Ford. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Thunderbolts*, il regista spiega perché Bucky Barnes doveva essere coinvolto nel film - Il regista di Thunderbolts* voleva coinvolgere assolutamente Bucky Barnes, ritenuto un candidato ideale per via del suo passato tumultuoso nel MCU. 🔗comingsoon.it

Thunderbolts", il film Marvel sugli antieroi: uscita, cast e le parole di Pugh e Harbour - Mentre il Marvel Cinematic Universe cerca di riconquistare il pubblico dopo gli esiti deludenti di Captain America : Brave New World , si prepara a lanciare Thunderbolts , un progetto che, per certi v ... 🔗informazione.it

Thunderbolts* dai fumetti allo schermo - Thunderbolts* introduce una squadra di antieroi nel MCU, esplorando le loro complessità psicologiche e le motivazioni tra commedia e dramma. Ecco le riflessioni del produttore esecutivo Brian Chapek, ... 🔗fantasymagazine.it