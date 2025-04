Il record di Retegui ai raggi X | come il bomber dell’Atalanta ha eguagliato Inzaghi

Retegui di rimettere sui binari una sfida che sembrava in un certo senso compromessa: il suo penalty, infatti, è valso la rete del definitivo 1-1, buona per muovere la classifica di una Dea comunque capace di consolidare il terzo posto in classifica, ma allo stesso tempo ha permesso al numero 32 nerazzurro di entrare di diritto nella storia dell’Atalanta.Il goal messo a referto contro il Lecce, infatti, è stato il numero 24 del suo campionato. Una bottino da record che gli ha garantito la possibilità di agganciare un certo Filippo Inzaghi, capace di raggiungere tale score nella stagione 199697: Superpippo, in quel frangente, diventò il primo calciatore nerazzurro in assoluto ad aggiudicarsi il titolo di capocannoniere della Serie A nella sua unica stagione disputata in quel di Bergamo. 🔗 Bergamonews.it - Il record di Retegui ai raggi X: come il bomber dell’Atalanta ha eguagliato Inzaghi Il calcio di rigore trasformato domenica sera (27 aprile) al Gewiss Stadium contro il Lecce, ha consentito a Mateodi rimettere sui binari una sfida che sembrava in un certo senso compromessa: il suo penalty, infatti, è valso la rete del definitivo 1-1, buona per muovere la classifica di una Dea comunque capace di consolidare il terzo posto in classifica, ma allo stesso tempo ha permesso al numero 32 nerazzurro di entrare di diritto nella storia.Il goal messo a referto contro il Lecce, infatti, è stato il numero 24 del suo campionato. Una bottino dache gli ha garantito la possibilità di agganciare un certo Filippo, capace diungere tale score nella stagione 199697: Superpippo, in quel frangente, diventò il primo calciatore nerazzurro in assoluto ad aggiudicarsi il titolo di capocannoniere della Serie A nella sua unica stagione disputata in quel di Bergamo. 🔗 Bergamonews.it

Retegui ad un passo dalla storia dell’Atalanta: è ad un gol dal record di Inzaghi e a -2 da Zapata - Quaranta giorni per entrare nella storia dell’Atalanta dalla porta principale. Mateo Retegui in estate è stato prelevato dal Genoa per 22 milioni (più bonus) con un solo obiettivo: non far rimpiangere Gianluca Scamacca. D’altronde è arrivato tre giorni dopo il ‘crac’ del crociato dell’eroe di Anfield. Missione compiuta, anzi, di più. Lo dicono i numeri. Il conto al momento, quando mancano 6 partite alla fine della stagione, è di 23 reti in Serie A e altre 3 in Champions League. 🔗bergamonews.it

Retegui mette nel mirino la Juve e l’ennesimo record con l’Atalanta: eguagliare Jeppson (alla Filippo Inzaghi nel 97) - Retegui per trascinare l’Atalanta alla vittoria, distaccare le dirette concorrenti per la Champions e soprattutto agguantare Jeppson (scrivendo la storia) Se per dipingere una grande parete ci vuole un grande pennello (cinghiale), per battere le grandi squadre ci vuole un grande centravanti in grado di sfruttare ogni singola occasione da rete. All’Atalanta il “pennello cinghiale” […] 🔗calcionews24.com

Retegui scrive la storia: eguagliato il record di Filippo Inzaghi. 24 goal in campionato con l’Atalanta (nessuno come loro) - Retegui entra per sempre nella storia dell’Atalanta: raggiunto il record delle 24 reti di Filippo Inzaghi. Nessuno ci era mai riuscito dal 1997 Scritta nuovamente la storia dell’Atalanta, e soprattutto quella di Mateo Retegui: ora più che mai nell’olimpo dei cannonieri, e dopo 28 anni l’italo argentino è riuscito a fare qualcosa di veramente straordinario […] 🔗calcionews24.com

Retegui, lavoro duro e record nel mirino - Contro il Bologna Retegui, quando l’Atalanta ha abbassato il baricentro, si è messo in mostra anche con rincorse per riconquistare palla e spezzare le idee di costruzione offensiva del Bologna. Per ... 🔗calcioatalanta.it